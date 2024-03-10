Рэпер Канье Уэст и дизайнер Гоша Рубчинский запустили первую совместную коллекцию под названием "Черные псы". Об этом они сообщили в Instagram. Название бренда разместили на всех представленных моделях: худи, футболках, джоггерах и носках.

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Каждая вещь стоит $20 (около 1900 рублей). Канье Уэст опубликовал фото в толстовке бренда и объявил о старте продаж. 14 декабря стало известно, что российский стилист Гоша Рубчинский стал главным дизайнером бренда одежды Канье Уэста.

© соцсети

С Канье Уэстом Рубчинский знаком лично, рэпер даже называл его другом в некоторых сообщениях. В 2018-м Рубчинский по просьбе музыканта сделал ему эскиз татуировки на шею в виде стилизованной надписи Saint West.