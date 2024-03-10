Супермодель Жизель Бюндхен в трусах и футболке снялась для обложки

Супермодель 90-х Жизель Бюндхен стала лицом нового выпуска POP Magazine. Снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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43-летняя Жизель Бюндхен позировала в белой футболе и золотых трусах с кристаллами. Волосы ей распустили и сделали легкий нюдовый макияж. Съемка проходила на крыше одного из загородных домов в Лос-Анджелесе.

© POP

Жизель Бюндхен — бразильская супермодель и актриса. С 2004 по 2016 год она была самой высокооплачиваемой моделью в мире и попала в Книгу рекордов Гиннесса. В апреле 2015 года Жизель Бюндхен объявила о завершении модельной карьеры, однако продолжила сотрудничать с ведущими Домами моды. Недавно она снялась в прозрачной юбке для рекламной кампании Alaïa.

В феврале 2009 года Жизель Бюндхен вышла замуж за игрока в американский футбол Тома Брэди после двух лет отношений. У знаменитостей родились двое детей: сын Бенджамин Рейн и дочь Вивиан Лейк. В сентябре 2022 года звезда подиумов рассталась со своим мужем.