Модель Бьянка Цензори вышла на публику без нижнего белья

Модель Бьянка Цензори вышла на публику в откровенном наряде. Фотографии знаменитости опубликованы на сайте The Sun.

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Жена рэпера Канье Уэста была замечена в Лос-Анджелесе. 29-летняя модель попала в объективы папарацци, когда выходила из солярия. Бьянка Цензори надела длинный прозрачный плащ из латекса и туфли на каблуках. Знаменитость отказалась от нижнего белья. Модель не стала наносить косметику, но сделала укладку с эффектом мокрых волос.

© The Sun

В январе прошлого года рэпер Канье Уэст и модель Бьянка Цензори организовали не имеющую юридической силы церемонию бракосочетания. Артист также познакомил свою возлюбленную с детьми.

В июне девушку заметили держащейся за руки со старшей дочерью музыканта Норт на вечеринке, посвященной 46-летию Уэста.

В декабре 2023 года инсайдеры сообщили, что девушка хочет расстаться с рэпером, потому что он требует от нее "быть немой".

Накануне Бьянка Цензори посетила вечеринку по случают запуска коллекции Канье Уэста и Гоши Рубчинского. Модель выбрала для выхода в свет боди с разрезами на ягодицах.