Татуаж, алопеция и другие причины, почему ваши брови становятся тоньше
Красивые брови — мечта любой девушки. К сожалению, отрастить самостоятельно здоровые и объемные брови не всегда получается. О причинах плохого роста бровей и о том, почему они начинают внезапно выпадать, нам рассказала мастер перманентного макияжа Надежда Карсакова.
1. Некачественный татуаж
По словам нашего эксперта, лет 15—20 назад одной из причин прекращения роста волосков в бровях был татуаж.
Надежда: «Происходило это потому, что в те времена эта процедура выполнялась достаточно на большой глубине, соответственно повреждались волосяные фолликулы».
Современные техники перманентного макияжа очень легкие и бережные по отношению к коже, конечно при условии, что процедуру выполняет профессионал.
2. Алопеция
Алопеция — неестественное выпадение волос, которое приводит к их потере на голове, а также на других частях тела: брови, ресницы.
Надежда: «Потеря может быть как частичная, так и полная».
Среди наиболее распространенных факторов, обусловливающих появление алопеции, можно назвать:
- демодекоз (возникает из-за проникновения в фолликулы подкожного клеща);
- стригущий лишай;
- наличие аллергической реакции (например, на косметику);
- наследственность;
- дефицит витаминов, минералов;
- послеродовой период, период лактации, период менопаузы;
- предшествующие заболевания (эндокринные, аутоиммунные);
- перенесенные вирусные инфекции;
- интоксикация (антибиотики и иные лекарственные препараты, химические вещества, яды);
- стрессовые и шоковые состояния;
- противоопухолевые терапии;
- травмы (различные виды ожогов, обморожения, раны);
- инфекционные процессы.
3. Гипотиреоз
Неожиданное поредение бровей, особенно их наружной части (хвостов) — частый симптом гипотиреоза, заболевания щитовидной железы, при котором организм не может производить достаточное количество гормонов.
«Если вы заметили, что волоски в хвостиках бровей выпадают, а новые не вырастают, это повод обратиться к эндокринологу», — советует Надежда Карсакова.
При своевременном обращении нехватка гормонов щитовидной железы быстро корректируется медикаментами. И брови отрастают!
4. Авитаминоз
Если выпадение обусловлено недостатком витаминов В9 и В12, железа, витамина Е и дефицитом белка в рационе, то эта проблема решается. Наш эксперт советует обратиться к нутрициологу, который назначит необходимые дозировки витаминов на основании результатов ваших анализов и подберет оптимальный рацион питания.
5. «Побочки» болезней
После перенесенных вирусных, инфекционных, грибковых заболеваний и интоксикаций различного рода рост волосков восстанавливается после восстановления иммунной системы.
Надежда: «Также в послеродовой период и во время лактации тоже не стоит сильно беспокоиться, если конечно нет дефицита витаминов и белка в рационе».
После окончания этих периодов, гормональный фон приходит в норму и все восстанавливается.