Татуаж, алопеция и другие причины, почему ваши брови становятся тоньше

Красивые брови — мечта любой девушки. К сожалению, отрастить самостоятельно здоровые и объемные брови не всегда получается. О причинах плохого роста бровей и о том, почему они начинают внезапно выпадать, нам рассказала мастер перманентного макияжа Надежда Карсакова.

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1. Некачественный татуаж

По словам нашего эксперта, лет 15—20 назад одной из причин прекращения роста волосков в бровях был татуаж.

Надежда: «Происходило это потому, что в те времена эта процедура выполнялась достаточно на большой глубине, соответственно повреждались волосяные фолликулы».

Современные техники перманентного макияжа очень легкие и бережные по отношению к коже, конечно при условии, что процедуру выполняет профессионал.

2. Алопеция

Алопеция — неестественное выпадение волос, которое приводит к их потере на голове, а также на других частях тела: брови, ресницы.

Надежда: «Потеря может быть как частичная, так и полная».

Среди наиболее распространенных факторов, обусловливающих появление алопеции, можно назвать:

- демодекоз (возникает из-за проникновения в фолликулы подкожного клеща);

- стригущий лишай;

- наличие аллергической реакции (например, на косметику);

- наследственность;

- дефицит витаминов, минералов;

- послеродовой период, период лактации, период менопаузы;

- предшествующие заболевания (эндокринные, аутоиммунные);

- перенесенные вирусные инфекции;

- интоксикация (антибиотики и иные лекарственные препараты, химические вещества, яды);

- стрессовые и шоковые состояния;

- противоопухолевые терапии;

- травмы (различные виды ожогов, обморожения, раны);

- инфекционные процессы.

3. Гипотиреоз

Неожиданное поредение бровей, особенно их наружной части (хвостов) — частый симптом гипотиреоза, заболевания щитовидной железы, при котором организм не может производить достаточное количество гормонов.

«Если вы заметили, что волоски в хвостиках бровей выпадают, а новые не вырастают, это повод обратиться к эндокринологу», — советует Надежда Карсакова.

При своевременном обращении нехватка гормонов щитовидной железы быстро корректируется медикаментами. И брови отрастают!

4. Авитаминоз

Если выпадение обусловлено недостатком витаминов В9 и В12, железа, витамина Е и дефицитом белка в рационе, то эта проблема решается. Наш эксперт советует обратиться к нутрициологу, который назначит необходимые дозировки витаминов на основании результатов ваших анализов и подберет оптимальный рацион питания.

5. «Побочки» болезней

После перенесенных вирусных, инфекционных, грибковых заболеваний и интоксикаций различного рода рост волосков восстанавливается после восстановления иммунной системы.

Надежда: «Также в послеродовой период и во время лактации тоже не стоит сильно беспокоиться, если конечно нет дефицита витаминов и белка в рационе».

После окончания этих периодов, гормональный фон приходит в норму и все восстанавливается.