Стали известны ежедневные привычки, которые старят лицо и шею

Многие знают, что курение и злоупотребление алкоголем могут негативно сказаться на внешности. Однако есть и другие, казалось бы, безобидные привычки, которых следует избегать, чтобы поддерживать свою красоту, рассказала ученый-психофизиолог и специалист по нейромышечной реабилитации Анастасия Дубинская.

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Частое использование смартфона

Гаджеты часто подвергаются критике по самым разным причинам: их чрезмерное использование снижает зрение, вредит осанке и нервной системе. Оказалось, что помимо этого устройства влияют на состояние кожи лица.

Когда человек смотрит в экран гаджета, то его шея находится в неестественном положении. Если это продолжается длительное время, то сосуды сдавливаются, нарушаются кровообращение и отток лимфы. Застой жидкости приводит к обвисанию кожи, от этого появляется второй подбородок и птоз в нижней части лица — известные многим как «брыли».

Эксперт советует установить ограничения на использование устройств. Читать новости и работать стоит за компьютером, а не в телефоне, разместив монитор на уровне глаз.

Чтение в положении лежа на спине

После долгого дня некоторые хотят расслабиться в постели за книгой, однако эта привычка может негативно отразиться на внешности. Несмотря на то, что поза отличается, последствия остаются теми же.

Подбородок прижимается к груди, грудная клетка становится сжатой. Руки находятся в напряжении, что через нейромышечную цепь передается на верхнюю часть спины, а затем на шею и голову. Как итог, происходит сжатие лимфатических и кровеносных сосудов, приводящие к отекам, обвисанию тканей и потере четкости лицевого контура.

Психофизиолог рекомендует читать за столом или в кресле, чтобы избежать этих проблем. В крайнем случае можно увлечься книгой, лежа на животе.

Гиперактивность мимики

Современные тренды призывают активно выражать свои эмоции, а не скрывать все за равнодушным выражением лица, однако и здесь важно придерживаться баланса. Постоянное нахмуривание, поднимание бровей, сжимание губ не только выглядят неестественно, но и травмирует лицевые мышцы, которые не приспособлены к подобным нагрузкам и театральным эмоциям.

В результате этого возникают мышечные спазмы, при которых мышечные волокна оказываются в состоянии сокращения. Эта проблема уменьшает площадь мышечного каркаса, от чего на лице образуются «лишние» складки кожи, а выражение лица становится мрачным и усталым.

Дубинская советует научиться контролировать свои эмоции. Это позволит вести себя достойно и дольше оставаться молодым.

Хронический недосып

Бессонная ночь всегда сказывается на внешнем виде человека, однако если это единоразовый акт, то организм сможет быстро восстановиться. Гораздо хуже, когда недосып накапливается на протяжении длительного времени.

Из-за этого в организме начинает вырабатываться гормон стресса кортизол. Тело воспринимает такую ситуацию как экстремальную и перераспределяет ресурсы, увеличивая питание жизненно важных органов за счет кожи и подкожной клетчатки. Лицо в этом случае приобретает неприятный серый оттенок, снижается тонус кожи и могут начать выпадать волосы.

Специалист рекомендует наладить гигиену сна. Установить режим, увеличить дневную физическую активность, плотно закрывать окна на ночь темными шторами в спальне. При необходимости нужно обратиться к сомнологу или неврологу.

Переохлаждение

Переохлаждение организма, особенно в зимний, осенний и весенний периоды может привести к воспалению ушей, горла и носа, проблемам с лимфатическими узлами и спазмам мышц, что может способствовать отекам и деформации тканей лица. Это также может привести к выпадению волос.

Дубинская советует не отказываться от ношения шапок и шарфов.

Отказ от бюстгальтера и его неправильный подбор

На первый взгляд может показаться, что нет связи между красотой лица и нижним бельем, однако это не совсем верно. Если грудь не поддерживается, то спина начинает изгибаться. Аналогичные проблемы могут возникнуть при неправильном подборе бюстгальтера: слишком узкие лямки, плохая посадка.

Даже не существенный изгиб спины меняет положение лопаток. Они через лопаточно-подъязычную мышцу связаны с подчелюстной костью. Таким образом отсутствующий или неправильно подобранный бюстгальтер нарушает натяжение подчелюстной диафрагмы. Изменения во внешности могут включать изменение формы лица.

Эксперт советует выбирать подходящее нижнее белье по форме и размеру, а также следить и при необходимости корректировать свою осанку. Помимо этого стоит обратить внимание на другие вредные привычки, усугубляющие ее. Хорошая осанка может помочь устранить мышечные спазмы и нормализовать кровообращение и лимфоток, что может помочь улучшить внешность, сообщает Rsute.ru.