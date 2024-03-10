Весной 2024 года в тренде сочетание оранжевого и розового цветов

Весной 2024 года одним из самых модных стало сочетание оранжевого и розового цветов. По словам дизайнеров одежды, такой дуэт может подчеркнуть индивидуальность человека. Самые модные цветовые решения на текущий сезон — в материале URA.RU.

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Такой микс, по словам дизайнеров, является довольно смелым решением. Тем не менее подобное сочетание цветов придаст индивидуальности и поможет выделиться из толпы. Также образ можно дополнить обувью и аксессуарами нейтральных оттенков, передает «Ридус».

Такой дуэт позволит сделать образ загадочным и романтичным. Сочетание холодных оттенком будет уместно не только для повседневных прогулок, но и для вечерних мероприятий.

Интересное сочетание цветов, которое подойдет позитивным людям. Такой образ, дополненный аксессуарами, поднимет настроение и вызовет интерес у окружающих.