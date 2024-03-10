Жена футболиста Смолова опубликовала фото в бюстгальтере

Диджей и модель Карина Истомина показала поклонникам, как выглядит ее фигура в бюстгальтере после родов. Она опубликовала фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© соцсети

Перед камерой 29-летняя Карина Истомина предстала в спортивном образе. Модель была одета в белый бюстгальтер и черные велосипедки. Диджей собрала волосы и отказалась от макияжа. Знаменитость позировала в спортивном зале.

© соцсети

В июне 2023 года Карина Истомина вышла замуж за футболиста Федора Смолова. Диджей опубликовала фотографии с росписи в социальных сетях. 21 сентября модель объявила о том, что они с футболистом ждут ребенка. 15 ноября пара сообщила, что у них родилась дочь. Звезды назвали ее Лора.