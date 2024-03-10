Жена футболиста Смолова опубликовала фото в бюстгальтере

Модель Карина Истомина снялась в бюстгальтере
Диджей и модель Карина Истомина показала поклонникам, как выглядит ее фигура в бюстгальтере после родов. Она опубликовала фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Перед камерой 29-летняя Карина Истомина предстала в спортивном образе. Модель была одета в белый бюстгальтер и черные велосипедки. Диджей собрала волосы и отказалась от макияжа. Знаменитость позировала в спортивном зале.
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В июне 2023 года Карина Истомина вышла замуж за футболиста Федора Смолова. Диджей опубликовала фотографии с росписи в социальных сетях. 21 сентября модель объявила о том, что они с футболистом ждут ребенка. 15 ноября пара сообщила, что у них родилась дочь. Звезды назвали ее Лора.
«Это было самое первое имя, которое мы рассматривали, когда еще не знали, какой пол у ребенка. Мне оно понравилось. На английском произносится как Лора. В конце беременности я пересматривала «Людей в черном 2», и девушку, которая была Светочем Зарты и из-за которой в Нью-Йорке всегда шел дождь, когда ей грустно, так звали. Эта сцена всегда мне казалась очень романтичной. Уилл Смит называл ее Лора (в оригинальной озвучке). И да, между Стрельцом и Скорпионом я больше хотела Скорпиона, потому что люблю этот знак, и он мне больше подходит. Я очень рада, что у нас Скорпион», — объяснила Истомина.
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