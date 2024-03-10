Агата Муцениеце разочаровала фанатов откровенным фото

Поклонники Агаты Муцениеце уверены, что ей пора пересмотреть контент в социальной сети и начать выбирать фотографии, на которых на ней больше одежды.

В честь 8 Марта актриса Агата Муцениеце опубликовала черно-белый снимок, который вызвал неоднозначную реакцию у ее фанатов. Звезда позирует в черном жакете на голое тело, а низ тела прикрыт прозрачными колготками и бежевым бельем. С легкостью можно рассмотреть пупок и пресс знаменитости, что публика и начала делать тут же.

Многие отметили, что роды не оставили на теле Агаты следов, у нее идеальный пресс и прекрасная фигура, о которой только может мечтать каждая женщина. Но вторая половина поклонников недоумевает, для чего взрослой женщин и матери выставлять подобный кадр в женский день. Ну и не только, так как Муцениеце подобный контент публикует регулярно.