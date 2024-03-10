Бабушкин стиль: тренд весны 2024 — шелковые платки

Дженнифер Лоуренс на днях была замечена в шелковом платке, который она повязала в «бабушкином стиле» под подбородком. Кстати, и другие звезды тоже не прочь украсить себя таким милым и забавным способом — собственно, этот тренд никуда особо из моды не уходил последние несколько лет. В платках удобно ходить весной, когда без шапки еще явно холодно, но мех и прочие капюшоны уже надоели.

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«Лично я считаю, что это здорово, когда крупнейшие Дома моды вдохновляются древними традициями и возвращают их в современную фэшн-культуру в качестве модного тренда», — говорит стилист Михаил Белых.

Откуда взялась мода на платок

Вот немного истории возникновения тренда «Платок». Его веками носили женщины в России. Он имеет квадратную форму, красивый цветочный узор (обычно розы или пионы) и шелковистые кисточки по всей ткани. Платок бывает самых разных цветов.

Миллениалы, конечно, гордо раздувают щеки, что это-де именно они снова изобрели «авоську» и вернули моды на платки, но это, конечно, сильное преувеличение. Первым люксовым брендом, представившим этот стильный элемент наряда, стал французский дом моды Hermès в 1937 году. Изготовленный из китайского шелка отменного качества, платок сразу же стал хитом, особенно среди королевских особ и знаменитостей, таких как королева Елизавета, Одри Хепберн и Грейс Келли. После этого он стал частью уличного стиля, который знаменитые модели и фэшн-инфлюенсеры переняли в повседневную жизнь.

Как носить платок

Квадратный платок традиционно складывается пополам по диагонали, накидывается на волосы и завязывается под подбородком.

«Сейчас существует бесчисленное множество способов носить платок, чтобы сделать свой стиль неповторимым. Еще один вариант — носить шарф как повязку на голову, завязывая его под волосами, или носить его как бандану. Также вы можете обернуть концы шарфа вокруг шеи, перекинуть через задний угол шарфа и завязать в узел», — говорит стилист.

С чем носить платок

Как ни странно, с чем угодно. И актуальные нынче тренч и бомбер, и кожаные куртки или плащи, и жакеты из денима, и даже просто сорочки или майки будут выглядеть замечательно, если сочетать их с платком.

«Платок выглядит элегантно и шикарно в сочетании с солнцезащитными очками в ретро-стиле, например, „кошачий глаз“. Если платок броского оттенка или с ярким рисунком, носите его с нейтральными по тону жакетами, платьями и рубашками, чтобы не устраивать цветовой сумятицы. Идеально, если основной цвет принта платка будет сочетаться с оттенком ансамбля одежды, если вы не уверены — выбирайте монохром. Черный с черным. Красный с красным. И так далее», — напоминает Михаил.

Альтернатива платку (вдруг он вам не по душе) — широкий шарф или забавная шапочка-чепчик, которая успешно перекочевала и в этот модный сезон.