«Не нужны заграничные тряпки»: Долина заполнила гардероб одеждой российских дизайнеров

Певица Лариса Долина по-прежнему привлекает к себе внимание яркими и необычными образами. Но при этом знаменитость даже не использует вещи зарубежных дизайнеров, отдавая предпочтение исключительно российскому производителю.

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Звезда рассказала об изменениях в своем гардеробе в рамках шоу «Ты не поверишь!» на НТВ. По словам Долиной, у нее не осталось никаких «заграничных тряпок». Теперь пространство, отведенное под вещи, занимают исключительно российские дизайнеры.

«Я теперь только в российское одеваюсь. Я это абсолютно искренне говорю. У меня гардероб полон российскими дизайнерами. Это касается и обуви, и одежды. Мне не нужны заграничные тряпки», — заявила певица.

Ранее сообщалось, что исполнительница вышла на подиум Недели моды в Москве в обтягивающем комбинезоне и с триколором. Долина в беседе с журналистами назвала свой образ экспериментальным.