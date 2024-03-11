Блогерша Ида Галич кардинально сменила имидж

Блогерша и телеведущая Ида Галич снялась в новом образе. Знаменитость показала поклонникам результат в Telegram-канале.

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Перед камерой 33-летняя Ида Галич предстала с кардинально новым имиджем. Блогерша позировала с длинными кудрявыми волосами белого цвета. Телеведущая надела бежевое мини-платье с корсетом и белыми вставками, персиковые чулки, длинные перчатки и фиолетовые туфли на каблуках. Образ завершили массивные браслеты, несколько цепочек и бусы из жемчуга. По словам Галич, наряд ей сшил ее стилист Олег Горчанин. Поклонники оценили новый образ блогерши.

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«Девушка из другой вселенной», «Это восторг», «Шакира», «Ида Шакировна», «Так идет светлый цвет волос», «Отпад», «Космическая», «Не перестаешь удивлять», «Шакира», — писали в комментариях.

Накануне Ида Галич опубликовала снимок, на котором показала лицо без косметики и фильтров. Блогерша была одета в синюю толстовку. Знаменитость сидела в машине с полотенцем на голове. Телеведущая рассказала поклонникам, какие процедуры делает у косметолога.