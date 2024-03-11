Блогерша Ида Галич кардинально сменила имидж

Блогерша и телеведущая Ида Галич снялась в новом образе. Знаменитость показала поклонникам результат в Telegram-канале.
Перед камерой 33-летняя Ида Галич предстала с кардинально новым имиджем. Блогерша позировала с длинными кудрявыми волосами белого цвета. Телеведущая надела бежевое мини-платье с корсетом и белыми вставками, персиковые чулки, длинные перчатки и фиолетовые туфли на каблуках. Образ завершили массивные браслеты, несколько цепочек и бусы из жемчуга. По словам Галич, наряд ей сшил ее стилист Олег Горчанин. Поклонники оценили новый образ блогерши.
«Девушка из другой вселенной», «Это восторг», «Шакира», «Ида Шакировна», «Так идет светлый цвет волос», «Отпад», «Космическая», «Не перестаешь удивлять», «Шакира», — писали в комментариях.
Накануне Ида Галич опубликовала снимок, на котором показала лицо без косметики и фильтров. Блогерша была одета в синюю толстовку. Знаменитость сидела в машине с полотенцем на голове. Телеведущая рассказала поклонникам, какие процедуры делает у косметолога.