Почему брачные венцы снова сходят в моду

Современная свадебная мода обратилась к прошлому. Теперь на венчание, фотосессии и торжественные приемы девушки заказывают старинные повязки, венцы, кокошники. Украсить голову им помогает тюменский дизайнер Алена Павлова.

Это единственный в Западной Сибири и один из немногих в стране мастер, который делает идеальные музейные копии, притом из аутентичных материалов. Очередь к тюменке - на годы вперед. Да, российские дамы готовы ждать, чтобы заполучить вещь, которая может стать семейной реликвией и передаваться по женской линии.

Сама Алена отмечает: наконец, настало время, когда русскость, не искусственная и карнавальная, а исконная, обретает популярность в обществе. Головной убор испокон веков был показателем статуса человека.

"Сейчас, на переломе, наша страна по-настоящему обратилась в сторону патриотизма, глубокого изучения истории, и молодежь, подросшая до возраста осмысления и принятия решений, захотела отыскать настоящий культурный код", - говорит мастер.

За десять с лишним лет Алена Павлова изготовила несколько десятков уборов. Цели заработать нет - труд кормит не тело, а душу. В год выпускает по две, максимум три вещи. Каждая индивидуальна, потому что это, как правило, всегда новая территория, на погружение в историю которой нужны месяцы архивных поисков. Шитье и сбор материалов также тормозят: как истинный перфекционист, мастер долго и упорно ищет жемчуг, стеклышки определенного цвета, бисер, варит рыбный клей.