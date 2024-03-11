Голые соски назвали главным модным трендом

Прозрачную одежду, которая демонстрирует женские соски, назвали главным модным трендом текущего сезона. Соответствующую информацию публикует Glamour.

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Согласно материалу, на прошедших Неделях моды модели неоднократно демонстрировали на подиуме голую грудь. Подобный стилевой прием использовали в своих показах модельеры таких известных брендов, как Courrèges, Chloé, Saint Laurent, Acne Studios, Casablanca и других марок.

Кроме того, с обнаженным бюстом выходили в свет и знаменитости, в том числе актриса Оливия Уайлд в прозрачном боди на лямках и модель Эльза Хоск, которая предпочла топ в горошек с глубоким V-образным декольте. Тенденции также последовали Джорджия Мэй Джаггер, Эбони Райли, Наилея Девора, Зои Кравиц и другие звезды.

В феврале певица Глюкоза снялась в наряде с торчащими сосками. В начале ролика знаменитость появилась перед камерой без бюстгальтера в голубых джинсах с низкой посадкой и серой облегающей кофте.