Косметолог поделилась способами убрать следы усталости с лица

Способами убрать следы усталости с лица поделилась в беседе с «Мослентой» кандидат медицинских наук, дерматовенеролог, косметолог, главный врач клиники медицинской косметологии Лейлы Роз, автор методики «Минус 10 лет за 1 сеанс», «Диагностика кожи по 8 параметрам», «Anti-age триггеры 35+» Лейла Роз.

В первую очередь специалист посоветовала выбирать средства для ухода с натуральным составом. Например, можно делать маску из меда и яиц, смешав половину яичного белка, целый желток и половину чайной ложки меда. Ее следует нанести и оставить на семь минут, а затем смыть.

Маска на основе зеленого чая поможет избавиться от темных кругов под глазами. Следует залить крупнолистовой зеленый чай кипятком и дать настояться. Далее листья надо остудить, завернуть в марлю и положить на веки на 20 минут.

«Своевременно избавляйтесь от просроченных средств, наводите в косметичке ревизию. Используйте правильные маски: покупайте те, что обладают лимфодренажным действием, дарят эффект сияния и лифтинга. Здесь не имеет значения, какую форму они имеют — тканевую либо кремовую, гораздо важнее, чтобы в составе был витамин С и кофеин, благотворно воздействующие на цвет лица и способные уменьшать отечность», — сказала Роз.

Косметолог также отметила, что декоративная косметика лишь камуфлирует недостатки внешности. Однако важно следить за тем, чтобы она был качественной и подходила для вашего типа кожи.

Кроме того, она посоветовала обращаться к косметологу. По словам эксперта, выделяют следующие типы старения: деформационный, отечный, усталый, мышечный, мелкоморщинистый. Также есть смешанные морфотипы, например, деформационно-отечный. В зависимости от этого и других индивидуальных особенностей врач-косметолог сможет подобрать процедуры, которые можно делать в условиях клиники.

Для славянского типа внешности чаще всего характерен деформационно-отечный тип старения, при котором хорошо помогает лимфодренаж. Расширенные сосуды тоже придают лицу некоторую одутловатость и уставший вид. С ними эффективно борется фототерапия.

С возрастом утрачиваются объемы в некоторых местах на лице. Чтобы исправить ситуацию, можно использовать филлеры, которыми восстанавливают среднюю и нижнюю треть лица. Также в этой ситуации хороши процедуры лифтинга: SMAS и RF.

Но самое главное — это состояние здоровья организма в целом. Чтобы получить действительно длительный эффект, нужно постараться наладить режим сна, сделать свое питание сбалансированным, разнообразным, чтобы вы получали необходимое количество белков, витаминов, минералов, жирных кислот и микроэлементов, отвести в своем графике место для качественного отдыха и прогулок на свежем воздухе. Плюс к этому следует постараться убрать стрессовые факторы, давать своей психике разгрузку, чтобы снижать психоэмоциональное напряжение и обязательно ввести в привычку заниматься физической активностью каждый день около 20-30 минут