Модель Памела Андерсон вышла в свет без косметики и укладки

Актриса и модель Playboy Памела Андерсон посетила вечеринку Vanity Fair, которая ежегодно проходит после церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе.

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Daily Mail опубликовал фотографии знаменитости. На красной дорожке 56-летняя Памела Андерсон появилась в платье-макси с изображением цветов, которые были украшены пайетками. Актриса добавила к образу туфли на каблуках и маленькие серьги. Модель Playboy отказалась от макияжа, поддержав тренд на естественную красоту. Она также не стала укладывать волосы.

На мероприятии знаменитость сопровождал 27-летний сын Брэндон Ли. Модель Playboy объяснила в интервью The Daily Telegraph, зачем ходит без макияжа. Памела Андерсон призналась, что не стесняется показывать себя настоящей и появляется на светских мероприятиях без косметики.