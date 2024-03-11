11 средств для ванны с эффектом SPA-салона

Чтобы обычный поход в душ превратился в ароматный SPA-ритуал, помогут соответствующие бьюти-продукты. Мы нашли пены для ванны, мусы и смеси с сухоцветами, которые скрасят привычные процедуры.

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Пена для ванны и душа Relaxant, Clarins

Благодаря растительным маслам и экстрактам пена не только очищает кожу, но и помогает расслабиться. Натуральные пенящиеся компоненты мягко удаляют загрязнения, а масло лаванды снимает напряжение после долгого дня.

Средство для принятия ванны «Пихта», Dr. Hauschka

Многозадачное средство, функционал которого держится на силе натуральных компонентов. Ванна с маслом пихты предупреждает переохлаждение организма и согревает в холодное время года, а после тренировок помогает снять напряжение и отеки.

Мусс для душа Jenipa, L'Occitane au Bresil

Такой мусс превратит прием ванны в полноценный SPA-ритуал. Упаковка продумана таким образом, что средство подается на кожу как взбитые сливки, которые пенятся при контакте с водой и раскрывают свой аромат. За него, как и за уходовые функции, отвечает питательный экстракт фруктового дерева женипапу.

Соль для ванны, Ilona Lunden

В упаковке — порционные пакеты с илецкой солью, каждый из которых рассчитан на одну процедуру. Соль содержит полезные микроэлементы, которые положительно воздействуют на организм и кожу: нормализуют сон, снимают раздражение и ускоряют регенерацию.

Парфюмированная пена для ванны Bergamot & Vetiver, MiPASSiON

В составе пены много полезных экстрактов и компонентов. Календула снимает раздражения, зеленый чай и молочная кислота стимулируют обновление клеток, василек смягчает кожу. Средство создает воздушную пену, которая наполняет ванную комнату ароматом бергамота и ветивера.

Освежающий гель для душа, HydroBionique

Вместо всем знакомого муцина улитки в формуле геля используют муцин арктической медузы. Он помогает клеткам сохранить влагу, поддерживая таким образом упругость кожи. В пару к муцину добавили экстракт лимонника, в чьи задачи входит обновление кожи.

Смесь для ванны Pink Sunset, Epsom Pro

Микс для ванны, где есть все хорошее сразу. Английская соль тонизирует кожу, розовая гималайская соль способствует ее очищению и обновлению. Антистресс-эффект берут на себя цветы лаванды, а бутоны чайной розы добавляют ванным процедурам немного романтического настроения.

Гидрофильное масло для душа «Ритуал наслаждения», Zeitun

При контакте с водой масло образует мягкую пену, которая очищает и увлажняет кожу. Отдушка, где главные роли отдали жасмину и иланг-илангу, гарантирует, что рядовой поход в душ станет эстетичным.

Магниевая соль Orgasm, Seju’s

Микс магниевой соли и цветков анчана, которые окрашивают воду в лазурный цвет. Кроме того, в составе есть масло иланг-иланга — мощного антидепрессанта. После ванны с такой солью эмоциональное состояние улучшается, а кожа становится гладкой.

Бомбочка для ванны Special Moment, Самокат

Увесистая бомбочка не привычной круглой формы, а в форме цветка. При погружении в воду она начинает активно пениться, активируя полезные свойства масел и морской соли. За ольфакторную часть отвечают теплые ноты инжира и карамели.

Конфетти для ванны, LP Care

Голубые звезды для ванны образуют кремовую и ароматную пену, похожую на морскую. В ванне они станут незаменимы, если вам нужно расслабиться и восстановить силы.