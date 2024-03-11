Россияне рассказали, сколько денег оставляют в салонах красоты

Многие люди привыкли следить за своим внешним видом и не жалеть финансов на походы в салон красоты. «ФедералПресс» провел опрос и выяснил, сколько россияне готовы потратить на процедуры в бьюти-заведениях.

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«25 % опрошенных заявили, что готовы оставить в салонах красоты до 10 тысяч, а 16 % готовы потратить на процедуры от 2 до 5 тысяч», – следует из данных опроса.

Всю зарплату в салонах красоты готовы оставить лишь 3 % опрошенных, а 56 % не ходят в салоны красоты вообще.

Ранее «ФедералПресс» писал, что заметного роста популярности салоны красоты не испытывают, спада за последний год тоже не видно. Россиянки продолжают ходить на стрижки, окрашивание и другие процедуры. Из-за антироссийских санкций продолжаются и перебои с поставками европейских и американских средств, но их успешно заменяет южнокорейская косметика.