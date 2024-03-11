Balenciaga создала браслет, который выглядит как скотч

Balenciaga представила браслет в виде скотча. Аксессуар из новой коллекции модного дома осень-зима — 2024/2025. Внимание к браслету привлек один из пользователей TikTok. В своем видео он спросил зрителей, купят ли они новый браслет. На это обратило внимание британское издание The Independent.

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Браслет, о котором идет речь, выглядит как обычный рулон прозрачной ленты, однако на нем нанесен логотип Balenciaga и «клей». По некоторым данным, цена на него от 3 тысяч евро — почти 300 тысяч рублей.

Кому может быть интересен такой браслет? Рассуждает основатель Института развития индустрии моды Beinopen, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий НИУ ВШЭ Алексей Баженов:

«Такой экземпляр, может быть, какие-то фанаты купят, может быть, тысяча, потому что это какая-то провокация. Маркетинговый эффект достигнут, это как каблуки из зажигалок, попытки найти и смешать нетипичные объекты и попасть в семантический смысловой парадокс, что это такое. Ну, провокация, классно, что ребята могут придумывать такие штуки, это хорошо работает. Цена должна быть такой, чтобы мы с вами начали возмущаться и об этом говорить, но достаточной, чтобы на уровне коллекции кто-то мог купить. Я не думаю, что это экономически оправданно, гораздо больше ресурсов потрачено на то, чтобы попасть в разные медиа, блоги, чтобы всколыхнуть волну, я бы это воспринимал как полностью маркетинговую статью бюджета».

Это не первый раз, когда бренд превращает обычные повседневные вещи в тренды. В 2022 году Balenciaga представила «самый дорогой мешок для мусора в мире» для коллекции осень-зима 2022 года.