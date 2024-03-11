Косметолог назвала способ борьбы с появлением пигментных пятен

Уменьшить вероятность появления на коже пигментных пятен в результате избыточного воздействия ультрафиолета (так называемой пигментации фотостарения) можно с помощью средств SPF-защиты, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач дерматолог-косметолог Любовь Столина. Она подчеркнула, что пигментация фотостарения возникает при увлечении загаром как на солнце, так и в солярии.

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По словам специалиста, также сегодня распространен еще один фактор появления этого вида пигментации — синий свет от гаджетов, телевизоров и компьютеров. Они подвергают пользователя воздействию лучей синего света с длиной волны 435–500 нм, которые способны активировать пигментные клетки с интенсивностью, не меньшей, чем ультрафиолет. В борьбе с пигментацией фотостарения поможет ежедневное использование средств SPF-защиты с добавлением фотофильтров от синего света.