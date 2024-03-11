Врач рассказал, как справиться с сухостью кожи весной

Сухая кожа — проблема, с которой сталкиваются многие люди, особенно в период изменения сезонов. Почему она обостряется весной и как решить эту проблему, рассказал заслуженный врач Российской Федерации Денис Заславский.

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— Здесь все просто. На улице уже тепло, а батареи еще горячие. В чем история: у нас в организме есть вода, а кожа — это барьерная функция. Входя в помещение с сухим воздухом из-за батарей или кондиционера, вы свою воду отдаете во внешнюю среду, — отметил эксперт в комментарии телеканалу «Санкт-Петербург».

Чтобы это компенсировать, можно повесить мокрое белье на батарею, установить увлажнитель воздуха или поставить на пол таз с водой.

Эксперт добавил, что сухость кожи может быть не только реакцией на изменение погодных условий. На появление такой проблемы влияют и внутренние проблемы: дефицит витаминов, нарушения гормонального баланса или заболевания кожи, включая экзему и псориаз. Если сухость сопровождается зудом, шелушением или воспалением — это повод обратиться к врачу. Также важно использовать увлажняющие косметологические средства.