Косметолог поделилась рецептом избавления от «гусиных лапок» на лице

Маленькие мимические морщинки в области вокруг глаз, известные как «гусиные лапки», могут уйти в результате уходовых и коррекционных процедур, в частности, массажа, рассказала в беседе с «ФедералПресс» косметолог Ирина Ягодина. По ее словам, все действия должны быть направлены на восстановление гидролипидной мантии, что особенно актуально в весенний период.

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От «гусиных лапок» спасаемся массажем у специалиста или самомассажем дома с использованием уходовых средств: сыворотки и кремы, направленные на увлажнение, с содержанием пептидов и гиалуровновой кислоты, — посоветовала специалист.

Она добавила, что в основе правильного ухода должны быть грамотно подобранные домашние процедуры в соответствии с типом кожи. Очень хорошо, по словам эксперта, работают специальные пилинги для зоны вокруг глаз в сочетании с домашним уходом.