Что можно подарить родным и близким на Масленицу

Эксперты дали советы, какие подарки можно преподнести родным и близким на Масленицу.

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Чтобы помочь своим близким превратить готовку этого вкусного блюда не только в полезное занятие, но и приятное, можно преподнести родным новую блинную сковороду. Также отличным подарком станет электроблинница и посуда для сервировки. Кроме того, можно преподнести хозяевам дома самовар, который является одним из символов Масленицы.

Масленица — православный праздник, корни которого уходят глубоко в историю русского народа. Достаточно оригинальным подарком может стать традиционная вышиванка, расписной платок или льняная одежда. На праздник принято дарить серебряные украшения. К Масленице можно преподнести вязаные варежки, перчатки или носки.

Кроме того, отличным презентом может стать декоративный венок из трав, который обычно вешают над дверным проемом или ставят в вазу. Также близкому человеку можно купить любое изделие, вышитое и расписанное в классическом древнерусском стиле. Это может быть плед, скатерть или салфетка для любой поверхности в доме. Подойдут для подарка и различные обереги, передает «Радио 1».

Во время празднования Масленицы выделяют два этапа. В «узкий» период масленичной недели (с понедельника по среду включительно) нужно убираться в квартире, готовить и гладить вещи. Основные увеселительные мероприятия пройдут с четверга по воскресенье, и заниматься бытовыми делами будет нельзя, передает Neva.Today.

Масленичную неделю широко отпразднуют в Московской усадьбе Деда Мороза. Гостей будут ждать игры, забавы и веселые конкурсы. Кроме того, пройдут масленичные гадания, хороводы, блинная дискотека и многое другое.