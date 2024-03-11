В чем секрет привлекательности 57-летней Сальмы Хайек

Эксперты платформы Qoves Studio, которая занимается анализом внешности человека, раскрыли секрет привлекательности американской актрисы мексиканского происхождения Сальмы Хайек. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

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Специалисты рассказали, что оценили красоту знаменитости по трем критериям: диморфизм, симметрия и пропорции лица.

«У Сальмы поразительный набор зрелых черт, включая сильные скулы, выдающуюся линию подбородка и небольшую подчелюстную впадину в нижней части щеки», — отметили они.

По словам исследователей, у Хайек высокий уровень полового диморфизма, который указывает на наличие большого количества юношеских черт.

«К ним относятся низкая закругленная линия роста волос, большие глаза, короткий желобок, маленький нос и пухлые губы», — объяснили они и уточнили, что данный показатель, в свою очередь, отвечает на вопрос, почему звезда выглядит моложе своего возраста.

В сентябре 2023 года американская актриса Энн Хэтэуэй раскрыла секреты своей моложавой внешности. Тогда 41-летняя знаменитость заявила, что вопросы про старение считает неуместными. В то же время она призналась, что ведет здоровый образ жизни.