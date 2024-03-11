Pink mood: идеи весеннего маникюра в розовых оттенках

Трудно подобрать более женственный вариант маникюра, чем в розовых тонах. Мы вместе с нейл-мастером Викторией Масловой собрали самые нежные весенние идеи, которые вы сможете предложить мастеру уже во время следующего посещения салона.

Маув

Это особые оттенки нюда, как правило, все они в розовом цвете. Виктория: «Их особенность в подтоне — холодный розовый с сероватой базой. Такие оттенки еще называют пыльными». Мастер рекомендует выбирать такой цвет для длинных ногтей и средней длины, на которых такой вариант розового смотрится особенно эффектно и вы точно не скатитесь в пошлость даже с формой стиллет.

Полупрозрачные оттенки

И снова идея для поклонниц длины. Миндальную форму или же острый квадрат идеально дополнит полупрозрачное покрытие, которое не будет полностью скрывать свободный край ногтя.

«В этом варианте маникюра неплохо смотрится френч — самый естественный вариант дизайна, который только можно придумать», — говорит наш эксперт.

Но будьте внимательны, если выбираете такое покрытие, ваши ногти должны быть здоровыми и не слоиться, так как тонкое покрытие не скроет проблем с пластиной.

Розовая втирка

Свежий и сочный вариант дизайна для тех, кто любит эксперименты. Так, розовая втирка на нейтральном базовом или молочном покрытии отлично «разбавит» даже самый спокойный дневной образ.

Виктория: «Я предпочитаю делать втирку клиентам на средней длине, так как максимальный эффект получается именно на таких ногтях».

Floral

Весной как никогда уместны растительные мотивы. Всевозможные веточки, листья и цветы в минималистичном дизайне будут невероятно мило смотреться на ногтях любой длины.