Международная выставка-форум “Россия”: чем запомнились показы седьмого дня

С 1 по 8 марта в Центральном выставочном зале «Манеж» и на Международной выставке-форуме “Россия”, в 75-м павильоне ВДНХ проходит Московская неделя моды.

© Пресс-служба "Московской недели моды"

В седьмой день свои коллекции продемонстрировали бренды из Донецка, Екатеринбурга, Оренбурга, Твери, Тюмени и Элисты.

S.Borisova (Донецк)

Дизайнер бренда S.Borisova представила коллекцию «Сердце Донбасса», вдохновленную атмосферой города. Светлана Борисова передала особую, свойственную только ДНР архитектуру заводских зданий, шахт, предприятий тяжелой промышленности. Концепция бренда заключается в использовании лаконичных линий кроя и пропорций, натуральных экологических материалов. По словам основательницы, смешение фактур и простой архитектурной формы отражает дух и энергию города. В коллекции доминирующим цветом является черный, символизирующий уголь. Он разбавлен акцентными металлизированными изделиями. Модели одежды напоминают рабочую форму шахтеров: встречаются комбинезоны и ремни, грубые ботинки.

ORENSHAL (Оренбург)

Бренд ORENSHAL специализируется на создании оренбургского пухового платка. Исключительная женственность образов, следование традициям, нежность красок — вот три характерные черты представленной коллекции. В изделиях дизайнера из Оренбурга чувствуется влияние мировых трендов: юбки и платья выполнены в длине миди, встречаются полупрозрачные свитера, а украшением служит жемчуг. Тем не менее, когда на подиуме появляются платки с вышитой рябиной и гжельской росписью, зритель сразу считывает национальный код.

Maria Rybakova (Тверь)

Дизайнер Мария Рыбакова с одноименным брендом из Твери представила коллекцию Woman, основной темой которой стала женственность. Прозрачность текстур, с одной стороны, олицетворяет уязвимость, а с другой — новый уровень силы. Летящие, струящиеся платья макси молочного, нежно-голубого и синего цвета декорированы кружевными вставками. Также эффектными акцентами, подчеркивающими силуэт, стали оголенные плечи и высокие шлицы.

Твид & Ко (Тюмень)

Твид&Ко — молодой и активно развивающийся тюменский бренд одежды, отличающийся свежим взглядом на классический дизайн с учетом современных трендов в мужской и женской одежде из твида. В новой коллекции «Монохром в деталях» использованы чистошерстяные, пальтовые и костюмные ткани от бывшего Тюменского Камвольно-суконного комбината корпорации «Кросно». Все это винтажные материалы. Классические силуэты дополнены лаконичными акцентами: разрезами у юбок, интересными рукавами или бантами у рубашек.

Vira Plotnikova (Екатеринбург)

Vira Plotnikova — российский дизайнерский бренд верхней одежды с собственной фабрикой в Екатеринбурге. Он специализируется на производстве модных шуб в стиле Teddy Coat. В этом сезоне по подиуму прошли модели в шубах разной длинны всех цветов: от молочного до сливового и черного. Крой шуб также удивил разнообразием: в коллекции были варианты от молодежного оверсайза до приталенной вневременной классики.

© Пресс-служба "Московской недели моды"

SHCHUR (Элиста)

Бренд SHCHUR из Калмыкии уже семь лет создает стильную женскую одежду высокого качества. В этом сезоне дизайнер Елена Хасикова предложила гостям показов женственную и элегантную коллекцию. Показ можно было разделить на две части: монохромные повседневные комплекты с жакетами и летящими юбками, а также коктейльные варианты для вечерних выходов. Идеальный крой, длина макси, воротник лодочкой, кроп топы на одно плечо, акцентные вырезы выгодно подчеркивали фигуру и индивидуальность.

Показы на Международной выставке-форуме “Россия”, в павильоне №75 на ВДНХ, могут посетить все желающие. Также можно смотреть прямые трансляции показов на официальном сайте Московской недели моды. Записи показов доступны в официальном сообществе ВКонтакте. Гостей мероприятия ждут еще 4 финальных открытых показа дизайнеров из различных регионов России. Дизайнеры из Медвежьегорска, Пензы и Якутска приехали в Москву, чтобы представить свои коллекции на Московской неделе моды в последний праздничный день - 8 марта.

С 1 по 8 марта Московская неделя моды проходит в Манеже и павильоне № 75 на ВДНХ — одном из пространств Международной выставки-форума “Россия”. На участие в Московской неделе моды поступило 1038 заявок от дизайнеров из 151 города 72 регионов России.

Организатор — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.

Московская неделя моды в ВКонтакте, Дзен, Телеграм.