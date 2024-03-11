Популярный в СССР предмет гардероба вновь стал трендом в 2024 году

Стилист Михаил Белых назвал популярный в СССР предмет гардероба, который вновь стал трендом в 2024 году. Соответствующий материал появился на сайте издания «Внимание, новости!».

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Речь идет о шелковом платке. Эксперт объяснил, что данное изделие можно носить по-разному. Он посоветовал использовать его в качестве повязки на голову или банданы.

По словам специалиста, платок сочетается с плащами, кожаными куртками и солнцезащитными очками в стиле ретро. В то же время собеседник издания настоятельно порекомендовал обращать внимание на цветовую гамму данной вещи.