Показы и лекции седьмого дня Московской недели моды в ЦВЗ «Манеж»

Седьмого марта в Центральном выставочном зале «Манеж» 16 показов провели дизайнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска и Махачкалы. Также участие приняли два бренда из Индии, а в лектории прошли три последние сессии.

© Пресс-служба Московской недели моды

На Международной выставке-форуме “Россия”, в 75-м павильоне ВДНХ на седьмой день свои коллекции продемонстрировали бренды из Донецка, Оренбурга, Твери, Тюмени, Екатеринбурга и Элисты.

Седьмого марта в Центра дизайна ARTPLAY прошел фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts.

Gods Passion (Москва)

Новая коллекция Gods Passion пропитана символизмом, связанным с цифрой 23 – именно столько в линейке представлено уникальных элементов одежды, каждый из которых отличается своим неповторимым стилем, дизайном, а также разной техникой нанесения принтов и декора. Сама коллекция приближена к смелому стилю гранж – дерзкие брюки, шорты из кожи, расслабленные косухи и джинсовые куртки с акцентными вставками, свободные худи стали модными хедлайнерами линейки «23».

Kolchuga (Москва)

Новая коллекция вдохновлена таинственным садом и загадками разума. На подиуме были представлены не просто изделия, а настоящие арт-объекты, дополненные объемными аппликациями, необработанными краями, обилием рюш и воланов, пайетками, стразами и атласными лентами. Огромные бабочки и множество роз стали украшением полупрозрачных моделей из кружева и сетки. Загадочности образам добавил контраст базовых и ярких оттенков, а комбинация матовых и блестящих фактур подчеркнула их глубину и объем.

TOPAZA PELLA (Санкт-Петербург)

Санкт-Петербургский бренд вечерней и свадебной одежды Topaza Pella представил коллекцию, рассказывающую о единстве и борьбе противоположностей. Противостояние черного и белого, мягких силуэтов и жестких линий создавало, тем не менее, гармонию и целостность коллекции. Элегантные брючные костюмы и строгие платья-блейзеры с добавлением торжественного блеска сочетались с кокетливыми комплектами в стиле New Look, маленькими черными платьями, украшенными белой пеной воланов, платьями-бюстье с многочисленными оборками, чёрными платьями готических принцесс с воротниками-стойками и металлическими искрами. И, конечно, показ не обошелся без традиционных белоснежных нарядов невест – как с корсетными лифами, так и более свободных форм, максимально длинных и дерзко-коротких.

© Пресс-служба Московской недели моды

URBAN ROMANCE (Москва)

Московский бренд дизайнерской одежды Urban Romance представил романтичную коллекцию, которая вызывает легкое головокружение от воздушных подолов, игривых оборок и в меру пикантных деталей. Кружевные блузы в стиле ренессанса, рубашки-кимоно, элегантные корсеты, платья-бюстье и даже джинсовые вещи влюбляют в себя с первого взгляда – все благодаря нежному настроению линейки. Важно отметить, что каждое изделие подчеркивает все достоинства силуэта, будь то приталенная модель или струящаяся ткань.

General VI (Москва)

Концептуальная коллекция московского бренда General VI смогла удивить даже искушенную публику: платья и куртки будто стремились выйти за пределы привычных форм и конструкций, обрастая неожиданными деталями, будто диковинные цветы, привезенные с других планет. За основу коллекции был взят вполне обычный пуховик, но благодаря трансформации объемов, длины и архитектурных линий этот предмет гардероба выглядел свежо в самых разных образах. Короткие пуховики были представлены в комплекте с прозрачными юбками, брюками-карго, бархатными «боксерскими» шортами. Второй центральной вещью показа стало платье – облегающие, с «рваным» асимметричным подолом или с многочисленными сборками; максимальной длины или укороченные, в спортивном стиле.

TOOMATCH (Екатеринбург)

Toomatch - бренд женской одежды, который выпускает сезонные коллекции два раза в год, куда входят различные виды изделий от белья до верхней одежды. И все эти изделия можно смело комбинировать друг с другом. Например, дизайнер сочетает лиф с пижамным костюмом - такой образ подойдет и для городских выходов. Помимо этого, бренд представил образы с жакетами и пальто с геометрическими плечами, расслабленные и одновременно романтичные костюмы с юбками из разных материалов, ключевым элементом которых стала верхняя часть – она выполнена в спортивном стиле и декорирована молнией. Подобную вещь сочетали с трикотажной, полупрозрачной или блестящей юбкой. Лейтмотивом коллекции стали акцентные чепчики.

Kseniia Wang (Москва)

Дизайнер Ксения Ван переосмыслила архитектурные образы Санкт-Петербурга и старой Москвы – в подтверждение этому показ коллекции проходил на фоне видеоролика с архитектурными достопримечательностями. Сама коллекция была разделена на две части, повседневную и вечернюю. В первой части можно было увидеть классические платья-комбинации, лаконичные платья с объёмными рукавами, элегантные плащи, вязаные топы и юбки из вареного денима с принтами, изображающими луговые цветы. Вторая часть показа включала асимметричные платья с воланами на одно плечо, макси-платья с оборками, ретро-платья в стиле 1950-х, комплекты с жакетами и юбками максимальной длины, корсеты-бюстье, а также свадебные наряды удлиненных силуэтов. Палитру торжественных образов составили черный и белый цвета, а для повседневных выходов использовались оттенки голубого неба, сирени, шоколада и бирюзы.

© Пресс-служба Московской недели моды

NBC brand (Индия)

Сложные драпировки, асимметричный крой и контрастный макияж – несмотря на спокойную палитру оттенков, преимущественно серую и черную, показ индийского бренда получился весьма ярким и запоминающимся. В Москву NBC brand привез свою новую коллекцию, наряды из которой могли бы оказаться в гардеробе современных россиян. Худи, юбки длины миди, свитеры и платья, выполненные в уникальной эстетике бренда и дополненные трехмерной вышивкой, разрезами, шнуровкой, ручными рисунками и другими деталями, помогут разнообразить повседневные образы.

LI LAB (Москва)

Новая коллекция LI LAB вдохновлена дерзостью и свободой, где каждый образ пропитан смелой чувственностью. Бельевые платья с корсетными вставками, обольстительные мини с подолами, украшенными бусинами в стиле ренессанса или тянущимся шлейфом, высокие разрезы – вот главные элементы линейки. Изделия также напоминают готическую эстетику за счет броских акцентов, деконструированного кроя и преобладания темных оттенков.

DARYA KIPRIYANOVA (Красноярск)

Новая коллекция под названием «Инициация» затрагивает проблему внутренней трансформации. Сложный архитектурный крой изделий соседствует в образах с плавными линиями, многослойность - с полупрозрачными материалами, сдержанная черно-белая гамма - с хаотичными элементами дизайна. Идея изменения личности была также передана через хореографические перфомансы моделей, во время которых изделие буквально преображалось: на подиуме была представлена одежда-трансформер, которая позволяет менять концепцию образа в считанные минуты. Одним движением топ превратился в юбку, баска на брюках в воланы, а укороченный жакет, вывернутый наизнанку, изменил цвет.

Geisha Design (Индия)

Новая коллекция вечерней одежды индийского бренда вдохновлена ледяным блеском кристаллов. Металлическое сияние передано за счет обилия страз и пайеток, а динамичные элементы, такие как бахрома и рюши, создали переливающийся эффект при ходьбе. Дизайнерам бренда удалось соединить в линейке уникальность традиций и современную эстетику. Асимметричные силуэты отсылают к индийским сари, а вырезы и полупрозрачные ткани — к свободным вечерним трендам. На подиуме, помимо женских образов, были представлены и мужские брючные костюмы, усыпанные стразами.

MEASURE (Махачкала)

В новой коллекции дизайнер локального бренда из Дагестана переосмысляет значение истории. Детали традиционных нарядов прошлых лет нашли отражение в образах линейки, также, как и современные тенденции. Ключевой особенностью коллекции стала комбинация разных эпох и культур. В изделиях новой линейки соединились фактурные ткани, оверсайз-крой и многослойность. На подиуме были представлены платья и юбки длины макси, широкие брюки, лонгсливы, блузы, жакеты, накидки, серия пальто и шуба - все в лучших традициях современной modest fashion.

TimShee (Москва)

На подиуме дизайнер казанского бренда презентовал мужскую линейку. Она, как и женская, получилась современной, в духе японского минимализма. Дизайнер Тимур Шибаев погрузился в эксперименты с кроем и формами. «В новой коллекции я отразил связь между метаниями души творческого человека— она всегда стремится покинуть рамки, — и полётом к другим, неизведанным и тревожным планетам» - поделился основатель бренда.

IANIS CHAMALIDY (Санкт-Петербург)

Показ бренда завершил программу 7-го дня Московской недели моды. На подиуме дизайнер Янис Чамалиди презентовал коллекцию весна-лето 2024 под названием «Искусство жить». В ней смешались классика и авангард, монохромная палитра оттенков и экспрессивные принты. Дерзкая линейка придется по душе как поклонникам минимализма и классики, так и более смелым модникам. «Мы шаг за шагом разрабатывали концепцию жизни, когда в чемодан должно поместиться небольшое количество одежды, но при этом она настолько должна сочетаться между собой, чтобы создавать новую вариативность и открывать двери в разные сферы» – поделился идеей новой линейки Янис Чамалиди.

Помимо модных показов, в ЦВЗ «Манеж» традиционно открылся лекторий. Первой сессией шестого дня лектория стал паблик-ток «Настоящее и будущее российского ресейла». В обсуждении приняли участие эксперты модной индустрии: Татьяна Максимова, главный редактор журнала Voice Shopping, преподаватель направления «Брендинг индустрии моды» Школы дизайна НИУ ВШЭ; Никита Шашкевич, руководитель категории Fashion в Avito и Анна Петросян, руководитель отдела комьюнити-маркетинга OSKELLY. Следующую сессию «Последний бал Империи. Мода и украшения» провел историк моды Анатоль Вовк. Последнюю лекцию седьмого дня Московской недели моды «Национальный костюм как источник вдохновения» провел Станислав Зимин, тренд-аналитик Центра креативных индустрий МГУ им. М.В. Ломоносова, редактор агентства Trendsite.

Также седьмого марта в Центре дизайна ARTPLAY прошел второй сезон фестиваля модных короткометражек World Fashion Shorts. Гости фестиваля посмотрели короткометражки авторов из Южной Африки и Северной Америки, Центральной и Юго-Восточной Азии, России и Беларуси в мультимедийном формате, а также послушали паблик-ток «Жанр короткого фэшн-фильма: на перекрестке моды, кино и видеоарта».

Также Московская неделя моды подготовила спецпроекты с ВКонтакте - официальной социальной сети Московской недели моды. Благодаря новой платформе VK Шаги каждый желающий может почувствовать себя моделью. Для этого нужно пройти 64 000 шагов — примерно столько же преодолеют модели за 8 дней мероприятия. За что можно получить редкую виртуальную награду.

Московская неделя моды совместно с новым спецпроектом «Модная грамота» с Алексеем Сухаревым, стилистом и ведущим «Модного подкаста», подготовила хенгеры, которые были развешаны на открытом для всех желающих маркете. Благодаря специальному QR-коду, можно узнать больше об истории одежды вместе с ВКонтакте и Алексеем Сухаревым.

Специально для Московской недели моды сервис онлайн-дейтинга VK Знакомства подготовил материал об истории встреч известных дизайнеров и их муз. Прочитать его можно здесь (https://vk.com/vkdating).

Следить за показами и лекторием второй Московской недели моды можно в официальном сообществе ВКонтакте. Организатор — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.