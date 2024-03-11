Китайская актриса Лили Цзи изумила Московскую неделю моды своими винтажными нарядами

С 1 по 8 марта в столице России проходит Московская неделя моды. В этом году участниками стали более 120 дизайнеров из России и из разных стран мира, включая Китай, Индию, Индонезию, Бразилию. Столица Москвы давно заслужила репутацию мирового центра для развивающихся дизайнеров, здесь свои коллекции представляют модельеры из России, Азии, Африки и Латинской Америки.

© Пресс-служба Московской недели моды

Лили Цзи, известная китайская актриса, стала почетным гостем Московской недели моды. Лили Цзи знакома ролями в ряде голливудских и китайских фильмов: «Отпетые напарники», «Тихоокеанский рубеж 2», «Похищение» и «Пробуждение насекомых». Актриса приехала поддержать китайскую делегацию на Московской неделе моды, которая имеет многолетнюю историю сотрудничества с China Fashion Association, а также познакомиться с российской модой.

Лили Цзи с большим уважением и вниманием относится к собственной культуре, и она демонстрирует это в Москве. Лили Цзи привезла в Москву собственную коллекцию винтажных платьев, чтобы в полной мере представить на Московской неделе моды культурное и художественное наследие Китая. Актриса привлекла всеобщее внимание российской прессы, появившись на Московской неделе моды в винтажном национальном платье времен Династии Сун, которому 1000 лет, поразив публику яркостью и грандиозностью образа и отдав дань уважения культурному наследию родной страны. На второй день Лили Цзи надела элегантное зеленое платье времен Династии Минь, которому 500 лет.

Лили Цзи восторженно отозвалась о русской культуре: «Я очень люблю русскую культуру. Знаете, с самого раннего возраста я начала играть в театре и могу с уверенностью сказать, что Россия в плане культуры, театров, музыки и танцев находится впереди всех».

Лили Цзи посмотрела несколько показов российских дизайнеров. Лили Цзи особенно впечатлил показ бренда GAPANOVICH: «Самым красивым показом, безусловно, был GAPANOVICH». Актриса также посетила показы российских брендов EFREMOV, BEENA и Julia Dalakian, а также познакомилась с российскими дизайнерами из профессионального B2B-шоурума, который проходит параллельно с модными показами.

© Пресс-служба Московской недели моды

Московская неделя моды - это событие международного масштаба, которое стало центром пересечения ярких представителей модной индустрии из разных уголков планеты. Помимо Лили Цзи, в числе специальных гостей Московской недели моды – итальянская актриса Орнелла Мути и популярная актриса из Турции – Гизем Караджа.

С каждым годом Московская неделя моды утверждает свой статус значимого международного события в фэшн-индустрии, привлекая все больше гостей со всего мира и давая возможность начинающим дизайнером показать себя. В её рамках проходят не только модные показы и B2B-шоурум, но и открытый для гостей маркет, показ короткометражных фильмов о моде - World Fashion Shorts, лекторий и мастер-классы.

Больше информации на moscowfashion.ru. Организатор — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.