Пептиды в косметике: для чего нужны, как действуют, чем полезны

О пептидах в косметике говорят с нарастающим энтузиазмом и прочат им самое радужное будущее в борьбе с возрастными изменениями кожи. Разбираемся, на что они действительно способны.

Что такое пептиды?

Начнем с необходимого ликбеза. Пептиды — это «младшие братья» белков. И те, и другие состоят из цепочек аминокислот, но пептидами считаются цепочки от двух до пятидесяти аминокислотных звеньев, а белками — все те, что длиннее. По сути, пептиды — небольшие фрагменты молекул белка. Их важнейшее достоинство — направленная биологическая активность.

Пептиды могут «приказывать» клеткам, какое именно из заложенных в них генетически действий следует запустить в данный момент, а значит, влиять на многие происходящие в организме процессы (в том числе, и старение кожи). Образно говоря, пептиды служат кодовым словом, распознав которое клетка откликается и начинает действовать. «Приказ», например, может быть «начинай делиться», «поглощай глюкозу» и даже «умри».

Как работают пептиды

В косметике пептиды применяются как важный антивозрастной компонент. Они стимулируют выработку коллагена и эластина, которые поддерживают кожу гладкой, упругой и увлажненной. Кроме того, у пептидов есть и другие способности. Например, они укрепляют защитный барьер кожи, делая ее более устойчивой к свободным радикалам и ультрафиолету, а также помогают в борьбе с воспалениями и акне благодаря антимикробным свойствам.

Однако основные функции пептидов в косметике сводятся к стимулированию выработки коллагена. Как это работает? С возрастом клетки организма становятся менее чувствительными к гормонам-регуляторам и сигналам, которые запускают основные физиологические процессы. Пептиды в косметике способны усиливать эти сигналы, запуская процессы регенерации, когда сам организм перестает справляться в силу естественных причин.

Средства с пептидами можно комбинировать с ретинолом, но при использовании косметики с AHA-кислотами от пептидов лучше воздержаться — кислотная среда может их разрушить. В отличие от производных витамина А пептиды действуют мягко, поэтому подходят для использования на нежной коже вокруг глаз.

Какие бывают пептиды

Все пептиды условно делятся на три группы: сигнальные (ускоряют процесс регенерации кожи), переносчики (доставляют к клеткам полезные вещества) и ингибиторы (блокируют нежелательные биологические процессы). В состав косметических средств обычно входит несколько или целый комплекс пептидов, имеющие различные функции. Рассмотрим подробнее каждую из трех групп.

Сигнальные пептиды — являются наиболее распространенными в косметических средствах. Они стимулируют синтез основных белков кожи (коллагена и эластина), которые делают ее подтянутой и упругой. А заодно защищают структурные белки от разрушения. На этикетке ищите слова трипептид, тетрапептид или гексапептид.

Пептиды-переносчики — призваны доставлять растворимые формы меди и магния в организм. Ионы этих металлов необходимы для синтеза основных белков кожи, а значит, сохранения ее эластичности. В перечне ингредиентов обозначаются как Copper Tripeptide и Manganese Tripeptide−1.

Пептид-блокатор — это аргирелин, работающий по принципу ботокса, но только без инъекций. Более современный представитель этой группы — Syn-ake, абсолютно безобидный аналог яда храмовой гадюки, который расслабляет мимические мышцы в месте нанесения.

Конечно, запоминать названия каждого пептида не обязательно, но знать разницу между наиболее распространенными видами при выборе средств по уходу за кожей будет весьма полезно.