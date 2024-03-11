Основные тренды месяца моды в Милане, Париже, Лондоне и Нью-Йорке

Ну, вот и завершился еще один месяц моды, который показал, что именно ждет нас летом, осенью — да и сейчас, собственно.

Итак, что будут носить самые модные люди всего мира — образы с подиумов Нью-Йорка, Лондона, Милана и Парижа.

Высокие сапоги

© Соцсети

В этом сезоне сапоги и ботильоны для верховой езды повсеместно присутствовали на подиумах, в первую очередь, на показах Gucci, Prada, Hermes, Burberry и FENDI.

«Они были разных форм и вариантов — от леопардового принта у Christian Dior до платформы на каблуке у Prada, — но смысл оставался одним и тем же.

Будь то переосмысление или явная отсылка к сапогам для верховой езды или мотосапогам, все они были явно заметными и массивными, как будто в них можно смело гулять по любой, даже сильно пересеченной местности (хотя мы, возможно, предпочли бы держать их подальше от грязи)», — рассказывает стилист Маша Ведерникова.

Пальто в стиле «Снежный человек»

© Соцсети

Если вы когда-либо хотели от души поиграть в маппет-шоу или в снежного человека Йети, то сейчас самый подходящий сезон для этого. Вязаные вещи с дредами от Burberry намекали на эту тенденцию, а у Diesel, Balenciaga, Acne и Saint Laurent тема зазвучала полновесно и громко.

И действительно, эти марки укрепили желание иметь пушистые, негабаритные пальто всех форм и цветов.

«Черные плюшевые пальто до пола можно было увидеть у Valentino, а верхнюю одежду в стиле кимоно с кожаной бахромой — у Bottega Veneta. Чем больше, уютнее и объемнее, тем лучше», — утверждает Маша.

Разнообразные головные уборы

© Соцсети

Головные уборы были главным аксессуаром практически у всех. У CHANEL это гигантские пастельные шляпы-солнце и твидовые плоские кепки.

«Головные уборы Moschino включали серию структурированных черных и бумажных шляп-лодочек, а Prada завершали большинство образов коллекции шляпами с перьями. А там, где шляпы не присутствовали, были другие головные уборы — закрывающие лицо бини Balenciaga, шапочки из бисера Susan Fang и пластиковые чепчики Kim Shui», — говорит стилист.

Цвет бычьей крови

© Соцсети

Если и можно выделить какой-то цвет в этом сезоне, то это цвет бычьей крови — глубокий малиновый оттенок, который находится где-то между пурпурным, коричневым и красным, — который просочился в коллекции нескольких модных брендов.

«Конечно, фирменный тон Сабато „Rosso Ancora“ пропитал его коллекцию для Gucci, но он также присутствовал у Saint Laurent в марлевых платьях и в коже у Tod’s. Он был украшен бисером в платьях у Ludovic de Saint Sernin и использовался в верхней одежде у Hermes и Eckhaus Latta», — рассказывает Маша.

Вырезы

© Соцсети

Утонченная привлекательность вырезов — на плече или бедре — это захватывающая тенденция, появившаяся на подиумах в этом сезоне.

«Конечно, одноименный бренд Тома Форда с радостью вернулся к вырезам как к части своего фирменного стиля, но именно кружево с лазерными вырезами от Valentino и юбки и платья с эффектом срезов на показах OFF WHITE, Eckhaus Latta и Helmut Lang действительно привлекли всеобщее внимание», по признанию Маши.

Прозрачность

© Соцсети

Непрозрачные вещи просто, кажется, должны быть исключены в ближайшие месяцы! В моде одежда из ткани, напоминающей марлю.

Том Форд представил на подиуме великолепное пурпурное платье-слип длиной в пол, а Moschino надели полупрозрачные юбки прямо на трусы — получились образы, напоминающие цветки.

Маша:

«Сен-Лоран, Гуччи и Валентино тоже не остались в стороне от этого тренда: платья-футляры и прозрачные блузки с бантиками украсили все показы. Но никто не обыграл прозрачность лучше в этом сезоне, чем Шемена Камали из Chloé, чья дебютная коллекция во главе Дома включала в себя серию прекрасных многоярусных платьев, вдохновленны× 70-ми».

Юбочные костюмы

© Соцсети

Кажется, все очень соскучились по элегантной одежде. Юбочный костюм был повсюду: от Tommy Hilfiger в Нью-Йорке, Hermès в Париже и Prada в Милане.

Конечно, пионеры силуэта остались верны своим корням — мы видели много твидовых юбочных костюмов у CHANEL и шерстяных «двоек» у Christian Dior.

«Было интересно наблюдать, как этот классический ансамбль переосмысливался в разных Домах и культурах — от знойных мини-юбок у Ludovic de Saint Sernin до милых цветочных вариантов у Sandy Liang», — рассуждает Маша Ведерникова.

Банты

© Соцсети

Они везде, они повсюду, всякие и разные — у Симона Роша, Юхан Ванг и Молли Годдард. Эта игра в романтичность заставила Coach и Prada раздуть их до огромных размеров. Или украсить ими платья.