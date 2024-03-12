Косметолог рассказала, как подготовить кожу рук и лица к весеннему солнцу и ветру

Столбик термометра постепенно поднимается все выше и выше. На смену зимним плотным уходовым средствам приходят более легкие текстуры. Косметолог Ирина Ягодина рассказала «ФедералПресс», как подготовить разные типы кожи к весеннему солнцу и ветру.

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Зимний период года, как правило, сопряжен с отсутствием необходимого увлажнения. Сухой воздух делает кожу сухой и обезвоженной. Весна – идеальное время для восполнения необходимой влаги. Что использовать в домашнем уходе, эксклюзивно для «ФедералПресс» рассказала косметолог Ирина Ягодина.

«Мы уходим от агрессивных пилингов и переходим на более мягкие лактобионовые. Верхний роговой слой все равно нужно отшелушивать. В домашнем уходе пользуемся мягким очищением: в идеале – молочко, которое поддержит увлажненность кожи, гидролипидную мантию», – отметила специалист.

Хорошо работают также сыворотки и крем с содержанием гиалуроновой кислоты, увлажняющие и питательные маски, ламилярные эмульсии. Процедура мезотерапии поможет выравнять рельеф кожи, придать ей упругость. Кроме того, в обязательном ежедневном уходе должен присутствовать крем с солнцезащитными фактором, 30–50 единиц.

Ранее косметолог поделилась лучшими экспресс-средствами для подготовки кожи лица к праздникам. Она рекомендовала использовать технику лимфодренажного массажа для людей, склонных к отечности.