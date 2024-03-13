Россиянам раскрыли способы проверить ювелирное изделие на подлинность

Эксперт по ювелирной моде холдинга SOKOLOV Елена Ракутина раскрыла россиянам способы проверить ювелирное украшение на подлинность. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 13 марта.

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По словам специалистки, в первую очередь стоит обращать внимание на бирку изделия, на которой должен быть указан юридический адрес изготовителя или импортера и страны производства украшения.

«Помимо этого, на бирке обязательно должно быть представлено наименование изделия (кольцо, серьги, браслет и т.д.), его артикул или модель, общий вес, наименование драгоценного металла и его пробы (процентного содержания драгоценного металла), а также цена», — рассказала собседеница издания.

Кроме того, в изделиях с камнями на упомянутой этикетке пишут информацию о драгоценных вставках. Так, важно отследить наименование, вес, форма огранки и качественно-цветовые характеристики.

«К последнему пункту относятся чистота камня и его цвет. Например, бриллианты бывают бесцветные, желтые, розовые, голубые и зеленые — эти качества обозначаются специальным цифровым кодом», — заявила Ракутина.

Вдобавок эксперт обратила внимание, что на бирках ювелирных изделий может присутствовать QR-код, по которому можно проверить подлинность и происхождение камня.