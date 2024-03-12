Стилист перечислила устаревшие вещи на весну

Стилистка Камилла Шигабутдинова перечислила россиянкам вещи на весну, которые устарели. Соответствующий комментарий приводит портал «Внимание, новости!».

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По словам эксперта, текущей весной не стоит покупать свитеры крупной вязки, поскольку они визуально полнят, а также подчеркивают объем у шеи, в руках и расширяют силуэт.

Помимо этого, специалистка призвала отказаться от свитеров с воротником «хомут», который зрительно старит.

«Альтернатива — вариант со стоячим воротом. Такой будет теплым и стильным. Можно приобрести даже в ярких оттенках — для весеннего настроения», — уточнила собеседница издания.

Вдобавок Шигабутдинова посоветовала убрать из гардероба джемперы в рукавами длины три четверти, а также с пришитым декоративным воротником или манжетами от рубашки.

В заключение женщина подчеркнула, что модели на резинке ушли прошлое.

«Лучше всего заменить этот свитер укороченным стильным — со стоячим воротом или воротником-поло», — подытожила она.

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