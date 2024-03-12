Эксперт по этикету призвала «не обливаться парфюмом» на работу

Резкий запах может вызвать раздражение у коллег. Для офиса следует выбирать классические ароматы. Такие рекомендации в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» дала педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева.

«Сильно обливаться парфюмом на работу ни к чему. Другой вопрос, что сейчас появились духи, которые иной раз и духами сложно назвать — с запахом палёной резины, то есть духи не люкс, которые мы раньше покупали в парфюмерных магазинах. Это такие запахи, которые нравятся не всем. Да, может быть какой-то приятный уникальный запах, но больший процент попадания, что уникальный запах будет не очень приятен. Такие эксперименты ставить на работу ни к чему. Обычный люкс, который не громкий и допустимый для всех, вполне допустим и на работе. Нужно только знать, что относится к такому люксу и не вызывает раздражения у окружающих». Учесть все предпочтения и особенности сотрудников невозможно — каждый может «сам о себе позаботиться», отметила специалист. «Кто не любит запахи от других или страдает аллергией, мы, конечно, общество гуманных людей, но всё-таки чья-то болезнь — это его проблема вовремя принимать таблетки, потому что пахнут не только духи, пахнут деревья, в офисе есть запахи от еды и от всего прочего. Есть люди, которые запах на дух не переносят. Пусть они сами о себе позаботятся. Мы с вами учесть болячки всех окружающих не можем».

Ранее эксперт по этикету Алевтина Рогова сочла недопустимым отказ от посещения корпоративов. Если работника нет на мероприятии, начальство может воспринять это негативно, отметила специалист.