Как выбрать идеальные джинсы по фигуре: лайфхаки от стилиста

Выбрать идеальные джинсы — тот еще квест. Имидж-стилист и создатель авторских курсов по стилю Виктория Малицкая подсказала WomanНit несколько лайфхаков, чтобы подобрать отличную пару на эту весну.

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1. Внимание на посадку

Если у вас широкая линия бедра, то делаем ставку на среднюю или высокую посадку по талии. Виктория: «Сама модель может иметь легкое расширение от колена (это модель буткат), прямые модели или слим фит, но не полностью обтягивающие ногу, а там где остается воздух между тканью и телом, тем самым повторяя силуэт ноги». Цвета предпочтительны более глубоких оттенков, таких как темно-синий, графитовый, черный без потертостей из плотной ткани.

2. Не игнорируем крой

Если бедра узкие, то тут выбираем модель прямого кроя или слегка расширенные, со средней и даже слегка заниженной посадкой. «Также такому типу фигуры можно добавить подворот (подкат) на джинсах. Таким образом, мы получаем визуальный баланс верхней и нижней части фигуры», — комментирует стилист. Цветовая палитра может быть любой под ваши пожелания.

3. Если нужно убрать объем в области талии

Когда речь идет об обьеме в области талии, то тут выбираем именно посадку. Это должны быть джинсы с высокой посадкой из плотного денима, который держит и формирует фигуру.

4. Правильное расположение карманов

Обращаем внимание на расположение карманов на ягодичной мышце. Они должны располагаться посередине, а расстояние между ними должно быть небольшое. Таким образом мы получаем идеальную комплементарную посадку хорошо сидящих джинсов на самой важной части тела с эффектом максимальной стройности и подтянутости.

5. Если туловище короче длины ног

Высокая посадка также станет прекрасным решением для фигуры, у которой туловище короче длины ног. Стилист: «При таком варианте делаем ставку на джинсы со стрелками и полной длины без подворотов или горизонтального декорирования. Эти же рекомендации подойдут девушкам при росте до 160 см».

6. Обращаем внимание на состав

Наш эксперт советует — если вы хотите носить любимую пару из денима больше одного сезона, выбирайте модель, в состав которой входит 2—3% эластана. Такой состав обеспечит износостойкость и спасет от вытягивания ткани.

7. Смело берите белые джинсы!

Белые модели можно носить абсолютно всем! Виктория: «Забудьте миф о том, что этот цвет полнит. Если у вас расширена линия бедра — достаточно подобрать в пару к джинсам удлиненный пиджак или кардиган, перекрывающий на 2 см самую широкую точку на бедре».

8. Осторожнее с выбором размера

При покупке вещей из денима посадка на фигуре должна быть сидящей по размеру и даже чуть плотнее, но не слишком сдавливающей область живота. Виктория: «Всем известно, что деним имеет свойство усаживаться на фигуру, но тут важно почитать состав изделия. Модели с добавлением эластана лучше покупать размер в размер, а если вы любите более свободную посадку, то прямую модель можно смело брать на размер больше».

9. Учитывайте свой рост

Чем выше рост девушки, тем шире могут быть джинсы, а для невысоких действует обратное правило. «Чем ниже рост — тем уже брючина у модели выбранной пары. Широкие джинсовые модели визуально съедают заветные сантиметры роста и визуально приземляют их хозяйку», — поясняет наш эксперт.

10. Объем может быть только в одной области

Золотое правило стройной пропорции тела заключается в том, что если вы выбираете широкую модель джинсов, то верхнюю часть комплекта стоит выбрать сидящей по фигуре, вдоль линии тела. А если вы сделали выбор в сторону зауженной модели, то верх лучше дополнить объемным жакетом или рубашкой свободного кроя.