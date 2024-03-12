Главные секреты трендового мейкапа

Сейчас невозможно пройти мимо тренда Slavic girl, который буквально захватил Tiktok. Впрочем, румяные щечки в стиле «славянской девушки» визажисты также рисовали моделям на показе Chanel и звездам Голливуда на «Золотом глобусе».

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© WomanHit.ru

Как сделать «морозный» макияж

Преимущество нарисованного морозного румянца (помимо отсутствия необходимости мерзнуть) в том, что он, в отличие от натурального, контролируемый. Можно «закраснеться» в нужных местах. Для этого лучше использовать средства в стиках или с кремовой текстурой. Аккуратно нанесите румяна с холодным подтоном точечными движениями на щеки, кончик носа, подбородок и веки, по орбитальной косточке глаза — и хорошенько растушуйте.

© WomanHit.ru

Для имитации морозного блеска добавьте мерцающих серебряных теней в уголки глаз. На губы нанесите блеск, обязательно подчеркнув галочку над верхней губой с помощью хайлайтера. По желанию можно подчеркнуть и скулы.