Что носить этой весной, чтобы быть в тренде

С показов коллекций сезона «весна-лето 2024» прошло полгода — тренды с главных мировых подиумов успели адаптировать к жизни герои стритстайла.

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Предлагаем вдохновиться весенними образами гостей Парижской недели моды. Смело носите это прямо сейчас и до конца лета!

Короткое объемное платье

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Минимальная длина и максимальный объем — две доминирующие в этом сезоне тенденции не оставляют выбора. Платье-баллон появилось в гардеробах модниц еще прошлым летом и остается с нами как минимум до сентября. Такой фасон подойдет не всем, но однозначно привлечет внимание на городской прогулке солнечным весенним днем и наверняка не раз выручит вас на пляжном отдыхе.

Джинсовые костюмы

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При упоминании джинсовых костюмов представляете себе скучный избитый комплект из прошлой жизни? Как бы не так — настало время экспериментов с кроем и цветом джинсовой ткани. Более того — костюм совсем не обязательно должен состоять из куртки и брюк. Кажется, джинсовые комплекты еще никогда не были такими женственными.

Бахрома

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С главных модных показов бахрома переместилась на улицы — в дерзком варианте из кожи или в качестве нежного декора на вязаной одежде она добавляет образу экспрессии. Дизайнеры снова ломают стереотипы — например, кожаная куртка с бахромой может не иметь ничего общего с классическим ковбойским вариантом, кроме, собственно, декора.

Короткие шорты

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«Голую» моду пока рано списывать со счетов — хотя тренд на демонстрацию нижнего белья, к счастью, исчез даже с подиумов, его отголоски все еще звучат в текущем сезоне. Ультракороткие шорты, впрочем, иногда мало чем отличаются от исподнего, но все же это более жизнеспособный вариант.

Комбинезоны

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Обратите внимание: на улицах столицы моды прижились не абы какие комбинезоны, а те, что отсылают нас к униформе рабочих. Возможно, свою лепту в их популярность внесла актуальность брюк карго. В сочетании с продуманными аксессуарами получается эффектный образ, даже если в жизни вы белый, а не синий воротничок.

Прозрачность

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Модные 90-е просто не могли вернуться без шифоновых блуз — к тому же, они как нельзя лучше вписываются в тренд на демонстрацию тела и элементов белья. Но, в отличие от излишне откровенных нарядов, такой предмет гардероба не лишит вас элегантности.

Белое кружево

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Один из ярких трендов весны —цветочные кружева. На подиумах в основном можно было наблюдать крупные цветы, но улицы адаптировали находку дизайнеров в духе предыдущего пункта — кружева вполне могут быть мелкими и практически полностью прозрачными.

Офисный стиль

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Громоздкие пиджаки с широкими плечами как нельзя лучше подходят для творческих экспериментов. Даже самый скучный костюм может стать основой для яркого образа. Идеальным финальным штрихом для «офисного» образа станет тонкий галстук.