Рогов назвал «десертные» наряды трендом после «Оскара»

Стилист Александр Рогов назвал самые трендовые платья, которые будут актуальны весной и летом 2024 года. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Дизайнер выпустил подборку, в которой сравнил пышные платья с премии «Оскар» с различными десертами: тортом, капкейками, кексами и эклером.

«У вас те же ассоциации? Упс, забыл что комменты отключил», — иронично написал Рогов.

На днях Александр Рогов показал аксессуар почти за миллион рублей. Стилист выложил фотографии, на которых предстал в белой футболке, молочном худи на молнии, темно-коричневых брюках, сером пальто и белых кроссовках. Завершением наряда стала черная кожаная сумка Balenciaga с подвесками и фурнитурой из состаренного серебра, которая стоит 989 811 рублей.

А до этого эксперты журнала Vogue назвали юбки, которые станут трендом весны и лета 2024 года. После нескольких сезонов платьев с пышными рукавами и деталями, вдохновленных нижним бельем, юбка из прозрачной ткани стала одним из главных трендов весны. Стилисты рекомендуют смело ее носить как днем, так и вечером.