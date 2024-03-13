Нюша показала фигуру в прозрачном комбинезоне

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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33-летняя исполнительница запечатлела себя в кабинете одной из косметологических клиник в Дубае.

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На размещенном кадре звезда позировала в облегающем белом комбинезоне из прозрачной ткани, повернувшись боком к камере и прикрыв грудь руками.