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Нюша показала фигуру в прозрачном комбинезоне

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Нюша показала фигуру в прозрачном комбинезоне
© РИА НОВОСТИ

33-летняя исполнительница запечатлела себя в кабинете одной из косметологических клиник в Дубае.

© соцсети

На размещенном кадре звезда позировала в облегающем белом комбинезоне из прозрачной ткани, повернувшись боком к камере и прикрыв грудь руками.

«Self-care day [день заботы о себе]», — указала в подписи знаменитость.
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Анна Шурочкина