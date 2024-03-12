Что носить этой весной? Модные тренды 2024 года в одежде и аксессуарах

С началом весны часто хочется сменить имидж или просто обновить гардероб — в идеале, чтобы он соответствовал последним модным тенденциям.

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«Лента.ру» рассказывает, какие цвета, фасоны и аксессуары будут в тренде весной 2024 года.

Основные цвета весны-2024

Несколько месяцев назад американский Институт цвета Pantone представил главный цвет 2024 года — Peach Fuzz («персиковый пух»). По словам экспертов компании, этот нежный персиковый цвет символизирует эмпатию, сострадание и единение людей друг с другом. Благодаря Pantone, оттенки персикового будут в тренде весь год.

Судя по цветовой палитре прошедших недель моды, весной и летом 2024 года будут также популярны следующие цвета.

Черный (Black)

Какой бы цвет не пытались представить «новым черным», модельеры из года в год остаются верны классике. По данным модной платформы Tagwalk, больше половины образов, представленных дизайнерами на показах весна-лето 2024, были черными. В него одели своих моделей Saint Laurent и Issey Miyake, Proenza Schouler и Tom Ford. С одной стороны, такое пристрастие к черному может показаться скучным, с другой — это отличная новость для всех, кто не любит часто менять гардероб, ведь пара черных вещей точно найдется дома у каждого.

Белый (Porcelain White)

Еще один классический цвет, который тоже часто встречался на подиумах на последних неделях моды. Valentino представил короткие летние белые платья с фигурными вырезами по всему телу, а Chloé и Molly Goddard — элегантные вечерние наряды. Чтобы сделать образ интереснее, модельеры предлагают выбирать белые вещи необычных фасонов и текстур и разбавлять их аксессуарами.

Вишнево-красный (Cherry red)

Не успели все модницы сделать вишневый маникюр, как тренд на этот цвет распространился гораздо дальше. Вишнево-красный оттенок, который Сабато де Сарно назвал Gucci Rosso, стал основным в его первой коллекции на посту креативного директора Gucci. От фирменного черного отошел и модельер Рик Оуэнс, который нарядил своих моделей в темно-красные расклешенные брюки, бюстгальтеры без косточек и причудливые ботинки.

Небесно-голубой (Sky blue)

Нежный и в то же время заметный небесно-голубой — идеальный оттенок для весны. К тому же он отлично вписывается в mermaid core — русалочий стиль, особенно популярный в прошлом году, но еще не утративший своих позиций. Провокационные полупрозрачные платья голубого цвета представили Alaïa и Bottega Veneta, а Ahluwalia добавила ему фактурности за счет атласных тканей.

Золотой (Liquid gold)

Один из главных трендов весны-2024 — блестящие ткани. Эффекта сияния можно добиться за счет материала, но легче просто надеть одежду золотого цвета. Главное, выбрать благородный ровный оттенок, больше похожий на цвет старинной позолоченной рамы, а не дешевой бижутерии. За вдохновением и референсами можно обратиться к Ralph Lauren, Di Petsa и Alberta Ferretti.

Силуэты и фасоны

Стиль 1990-х

Прозрачные водолазки, массивные пиджаки, приталенные брючные костюмы, шелковые платья в бельевом стиле, шпильки и животные принты — с расцветом оверсайза все это стало считаться чуть ли не моветоном, однако последние недели моды показали, что женщины успели соскучиться по сексуальным образам. Так что ностальгировать по 90-м теперь не зазорно, причем, помимо максимально женственных образов, актуально будут смотреться вещи в стиле гранж и офисные костюмы унисекс.

Платье-рубашка

Кто-то скажет: «Скучно», Carolina Herrera и Vaquera скажут: «Универсально». Да, та самая белая рубашка, которую многие носили и с джинсами, и с легинсами, и с одними колготками, снова возвращается на подиум. Дизайнеры предлагают дать волю фантазии и обращаться с привычной вещью, как захочется: носить ее в качестве ночной сорочки, сочетать с поясом и каблуками или носить с брюками навыпуск.

Шорты-трусы и объемный верх

Первым надеть кашемировые трусы с оверсайз-верхом предложил бренд Miu Miu в коллекции осень-зима 2023. Несмотря на абсолютную непрактичность тренда, дизайнерам он понравился, и вот уже Gucci, Prada, Isabel Marant и Schiaparelli последовали его примеру. Куда пойти в таком образе, честно говоря, непонятно, но можно его слегка модифицировать — надеть шорты подлиннее, а верх сделать максимально невызывающим.

Микро-платья

Всем уставшим от оверсайза и брюк в стиле хип-хоперов посвящается — микро-платья до середины бедра или чуть выше. Причем модельеры предлагают носить их на голые ноги, максимум с тонкими колготками. Стоять в таком наряде в целом удобно, а вот как ходить или присесть — большой вопрос. Практичным модникам Gucci советует добавить к образу брюки, хотя любые эксперименты этой весной не возбраняются.

Усложненный тренч

Без тренчей не обходится ни одна весна, однако в этот раз дизайнеры предлагают чуть оживить их за счет сложного кроя и декора. Затяжки на кулиске, капюшоны и многочисленные декоративные элементы — на любой вкус, цвет и кошелек.

Аксессуары

Банты

Прошлогодний тренд, перекочевавший в 2024 год и не планирующий уходить. С бантами в волосах или на одежде выходили модели Simone Rocha, Nina Ricci, Balenciaga и даже Versace, чей креативный директор обычно избегает любых намеков на кукольность. Самые смелые могут носить объемные банты на юбках или свитерах, а в качестве нейтрального, но стильного аксессуара подойдет колье с бантом или изящный шелковый бант-резинка.

Массивные браслеты

Трендом на крупные браслеты модная индустрия обязана испанскому модному дому Loewe, который представил нестандартные украшения в своей весенне-летней коллекции. Креативный директор Loewe Джонатан Андерсон, следуя стилю бренда, сделал браслеты с изгибами, однако у других дизайнеров (и в масс-маркете, в том числе) можно чаще встретить браслеты геометрических форм: квадратные или круглые.

Ассиметричные серьги

Еще один тренд, уже давно полюбившийся и дизайнерам, и модницам, — серьги разной длины и размера. Это уникальный аксессуар, который можно носить как с повседневными образами, так и с вечерними платьями, главное, чтобы серьги были сделаны из одного металла. Небольшой лайфхак: выигрышнее всего ассиметричные серьги смотрятся с гладкой укладкой, например, высоким хвостом или пучком.

Стили и эстетика

От тех, кто следит за трендами или просто периодически заходит в социальные сети, наверняка не укрылось нашествие так называемых «кОров»: балеткор, мермейдкор, гоблинкор, барбикор. Кор (core) — это обозначение какой-либо модной эстетики, а первое слово — ее направление. Иногда эстетике дают отдельное название, например, Slavic girl (стиль славянской девушки, как правило, из начала нулевых).

Согласно предсказаниям социальной сети Pinterest, весной и летом 2024 года самыми модными будут следующие эстетики.

Office siren

Нечто похожее на прошлогодний тренд Librarian core (эстетика библиотекаря), но более дерзкое и утонченное. Office siren (дословно — офисная сирена) — это яркая и привлекательная бизнесвумен, одетая строго, но сексуально. Любимые цвета офисной сирены: черный, серый, коричневый и бордовый; в гардеробе преобладают брючные костюмы, юбки-карандаш, шелковые блузки, туфли на шпильках и очки в узкой оправе. Если коротко, идеальная office siren — это героиня «Дьявол носит Prada» — сирена, которую сыграла супермодель Жизель Бюндхен.

Mob wife

Стиль mob wife (то есть «жены мафиози») завирусился в соцсетях благодаря вырезкам из криминального сериала «Клан Сопрано», который недавно отметил 25-летие. Пользователи вдохновились роковым образом жены главного героя, Кармелы Сопрано, и стали примерять его на себя. Главные атрибуты стиля mob wife: дорогие качественные вещи, мех и кожа, анималистичные принты и золотые украшения, приталенные жакеты и мини-юбки, яркий макияж и сапоги на каблуках.

Grandpa core

Самый уютный (и легкий для повторения) тренд — grandpa core. Буквально — дедушкин стиль. За референсами продвинутые зумеры обращаются к мужской моде 1940-1960-х годов и вытаскивают из сундуков винтажные свитера из хлопка и плотной шерсти, вельветовые брюки, твидовые пиджаки и клетчатые рубашки. Возможно, в российских реалиях набор одежды будет слегка другой, но поверьте — звание самого стильного гостя на вечеринке все равно обеспечено.