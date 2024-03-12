Ирина Шейк снялась в шортах и ботфортах из кожи

Российская супермодель Ирина Шейк стала лицом нового выпуска журнала Vogue. Снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) издания.

© Газета.Ru

Перед камерой модель позировала, закинув ногу на стену. Ирина Шейк надела черные облегающие шорты, топ, кожаный жакет-оверсайз и ботфорты из кожи. Волосы ей собрали в высокий пучок.

В начале ноября появились слухи о расставании Ирины Шейк с футболистом Томом Брэди. Однако позже звезду подиумов заметили у дома спортсмена. Тогда источник Page Six заявил, что супермодель не пыталась сохранить этот визит в тайне, «возможно, она даже хотела быть замеченной». В декабре Том Брэди забрал Ирину Шейк из ее отеля во время Art Basel в Майами. Звезды также появились вместе на вечеринке Леонардо Ди Каприо. Но инсайдеры заверили, что между ними ничего не было.

Недавно Ирина Шейк снялась топлес в объятьях мужчины для рекламной кампании.