Как подготовить кожу к весне

Кожа требует особенного ухода — бережное очищение в это время года имеет решающее значение для красоты кожи. Об этом «Газете.Ru» рассказала Катерина Лебедева, эксперт по уходу за кожей бренда Dove.

«Не стоит принимать ванны ежедневно, так как кожа в теплой воде набухает и теряет много липидов, что ведет к сухости, лучше это делать раз в 2−3 дня. Также не стоит принимать душ дольше 10 минут. Залог здоровья и красоты кожи — мочалка, которая ежедневно контактирует с поверхностью нашей кожи. Хорошая мочалка, выбранная с умом — это тонизатор и просто лучший друг вашей кожи! Но если у вас очень нежная и чувствительная кожа, то мочалку лучше не использовать, чтобы избежать повреждений», — начала эксперт.

Эксперт бренда Dove предупредила, что оптимальная температура воды, чтобы сохранить естественный защитный слой кожи, для душа и использования геля – до 40℃. Слишком горячая вода может нарушить природный защитный гидролипидный слой кожи.

«На каждый день выбирайте крем-гели для душа без сульфатов. Они эффективно очищают и глубоко питают даже самую сухую кожу и бережны к микробиому — естественному живому защитному слою из микроорганизмов на поверхности кожи, чтобы сохранить красоту и сияние. Выбирайте средства с яркими, бодрящими, свежими ароматами утром, а мягкие и спокойные запахи оставьте на вечер», — рассказала Катерина Лебедева.

Также эксперт Dove добавила, что от верно выбранного очищения зависит эффективность последующих этапов ухода. Ороговевшие клетки эпидермиса, себум и загрязнения могут помешать активным компонентам из сыворотки или крема проникнуть в более глубокие слои кожи, туда, где их действие необходимо.