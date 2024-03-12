Стилист Бородиной назвал сумки-диваны звездным трендом

Российский звездный стилист Алеко Надирян назвал сумки-диваны звездным трендом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Вы знаете мою любовь к интерьерам и вещам. Эта сумка смогла совместить в себе два в одном. Рэпер делает их на заказ для звезд в Голливуде.

© Соцсети

Несколько месяцев назад он уже сделал серебряную сумку-диван на заказ Рианне. Уже в голове представил несколько образов с ней, — написал стилист.

Недавно Алеко Надирян назвал трусы на колготки новым трендом. В качестве доказательства он привел фотографии с показов и стритстайл съемок, на которых модели сочетали нижнее белье с колготками, жакетами, чулками и пуховиками.

«Тренд реально набирает обороты, и, думаю, к следующему лету ходить в трусах будет не только приемлемо, но и актуально», — заявил Надирян.

А на днях он назвал хозяйственные перчатки новым трендом. Эксперт дал рекомендацию, как носить украшения в холодное время года, и процитировал американский журнал.