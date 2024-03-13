Женщинам перечислили элементы одежды, которые выдают низкую самооценку

Повседневный гардероб свидетельствует не только о наличии (или отсутствии) вкуса, но и о состоянии самооценки его владельца. Иногда по тому, как человек выглядит, можно определить, насколько он уверен в себе. Эксперт в области моды Елена Шерипова назвала «Вечерней Москве» пять вещей в гардеробе, которые выдают низкую самооценку.

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Экстремальный оверсайз

Как правило, желание затеряться в слишком объемных вещах испытывают люди с внутренними комплексами. Далеко не всегда причиной этой потребности становятся проблемы с фигурой. Даже в модном оверсайзе всегда можно найти идеальный баланс, например, сочетать слишком объемные брюки с облегающим кроп-топом. Если же вы чувствуете себя комфортно только тогда, когда облачаетесь в свободные вещи с ног до головы, то, вероятно, не можете похвастаться уверенностью в себе.

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Слишком откровенные вещи

Тот факт, что откровенные вещи часто выбирают неуверенные в себе люди, звучит нелепо, но именно таково реальное положение дел. Слишком откровенные наряды нередко предпочитают носить те, кто испытывают проблемы с самооценкой, пытаясь спрятать свой главный комплекс за экстремальными декольте, прозрачными тканями и мини-юбками. Если женщина носит подобные вещи в повседневной жизни и без праздничного повода, она с большой вероятностью пытается замаскировать определенные комплексы.

Все черное

Бесспорно, данный тренд сейчас в моде, но, как говорится, все должно быть в меру. Люди, испытывающие любовь к черным вещам в любой ситуации, имеют проблемы с самооценкой. Так уж устроена человеческая психология: подобная цветовая гамма позволяет нам спрятаться в толпе и быть незаметными. Полностью черный лук является стильным и эффектным решением, но только в том случае, если не прибегать к нему семь дней в неделю.

«Вырвиглаз»

Броские и кричащие вещи также свидетельствуют о том, что человек пытается замаскировать свою неуверенность. Этот прием в психологии называется компенсацией. За яркой и цветастой одеждой мы пытаемся спрятать нерешительность, выстраивая барьер между собой и окружающим миром. Таким образом, люди с подобными предпочтениями в гардеробе только кажутся нам экстравагантными и смелыми, тогда как на деле им стоит поработать над своей самооценкой. Чем ярче буйство красок и принтов в гардеробе, тем очевиднее то, что вы пытаетесь избавиться от природной робости и зажатости.

Спортивная одежда

Спортивные костюмы созданы для конкретных мероприятий. В остальных случаях такой наряд на улицах города выглядит нелепо. Если вы привыкли посещать магазины и кафе в подобном стиле, то явно не отличаетесь высокой самооценкой. Обычно мы стараемся обмануть самих себя, говоря о комфорте, но в этом и заключается вся проблема. Люди, чувствующие себя удобно только в спортивной одежде, в глубине души всегда испытывают неуверенность, поэтому стараются внутренне расслабиться за счет определенных вещей. Здесь можно вставить слово и про стоптанные и заношенные кроссовки, которые прилагаются к костюму.