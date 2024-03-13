Стилист: длинные волосы могут прибавить возраст женщине

Неуложенные длинные волосы могут прибавлять возраст женщинам старше 40 лет. Об этом "Москве 24" рассказала стилист Анна Скороходова.

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"Длинные волосы требуют правильного ухода. Поэтому, если вы их носите, обязательно сделайте какую-нибудь модельную стрижку, например каскад. Если это просто неуложенные пряди, то впечатление может быть неухоженное", - сказала эксперт.

Помимо этого, стилист советует с осторожностью относиться к стрижке боб, потому что она может лишить обладательницу женственности и легкости, а также значительно прибавить возраст.

Состарить женщину могут и прическа с густой прямой челкой, а также стрижки, которые "съедают" объем волос. При этом омолодиться помогут каскад и каре, а также светлые оттенки окрашивания, отметила Скороходова.

"Я не говорю про окрашивание в блондинку. Но некоторым об осветлении все же стоит подумать. Либо можно попробовать более лояльный вариант – интеграцию светлых прядей. Например, окрашивание в формате мелирования. Это добавит свежести, визуально облегчит овал лица и позволит по-новому взглянуть на себя", - заключила стилист.

Парикмахер, стилист Лилия Левина до этого говорила, что в 2024 году по-прежнему популярными остаются стрижки слоями, пикси и боб. Левина добавила, что прямой срез и волосы одной длины уже вышли из моды.