Стилист: длинные волосы могут прибавить возраст женщине

Стилист Скороходова: длинные волосы могут прибавить возраст женщине
Неуложенные длинные волосы могут прибавлять возраст женщинам старше 40 лет. Об этом "Москве 24" рассказала стилист Анна Скороходова.
"Длинные волосы требуют правильного ухода. Поэтому, если вы их носите, обязательно сделайте какую-нибудь модельную стрижку, например каскад. Если это просто неуложенные пряди, то впечатление может быть неухоженное", - сказала эксперт.
Помимо этого, стилист советует с осторожностью относиться к стрижке боб, потому что она может лишить обладательницу женственности и легкости, а также значительно прибавить возраст.
Состарить женщину могут и прическа с густой прямой челкой, а также стрижки, которые "съедают" объем волос. При этом омолодиться помогут каскад и каре, а также светлые оттенки окрашивания, отметила Скороходова.
"Я не говорю про окрашивание в блондинку. Но некоторым об осветлении все же стоит подумать. Либо можно попробовать более лояльный вариант – интеграцию светлых прядей. Например, окрашивание в формате мелирования. Это добавит свежести, визуально облегчит овал лица и позволит по-новому взглянуть на себя", - заключила стилист.
Парикмахер, стилист Лилия Левина до этого говорила, что в 2024 году по-прежнему популярными остаются стрижки слоями, пикси и боб. Левина добавила, что прямой срез и волосы одной длины уже вышли из моды.
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