Что будут носить модники и модницы весной-2024

Завершилась Московская неделя моды, которая прошла с небывалым размахом сразу на нескольких площадках - Манеж, ВДНХ - выставка "Россия", гостиница "Москва" и в других местах.

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На подиум высыпали звезды - Лариса Долина вышла в накидке-боа в цветах российского флага, как розовая конфета, была "упакована" Анастасия Волочкова - обе участвовали в коллекции "Великая" Джемала Махмудова. Слепила зрителей серебряными и стальными оттенками коллекция ХаКаМа - Ирины Хакамады.

Была даже концептуальная коллекция "NOVOSLOBODSKAYA", в которой дизайнер Алексей Попов интерпретировал витражи знаменитой станции метро.

Посмотреть на коллекции российских дизайнеров и показать свои приехали гости из разных стран. Например, Гизем Караджа из Турции. Актриса известна по сериалу "Великолепный век", а также по проектам "Черная любовь" и "Сапфир".

Обозреватель "РГ" поговорила с ключевыми экспертами и выяснила ближайшие модные тенденции - что будем носить.

Эксперты утверждают, что в современной моде поменялся фокус - раньше были в приоритете новая одежда и фасон, а сейчас все фиксируется вокруг того, как каждый человек комбинирует вещи и сочетает их на себе. Например, в моду входят объемные большие сумки. Самый шик - если на сумке есть декоративный ремень. Но маленьким и не худеньким женщинам такие вряд ли подойдут. Для них лучше сумка-багет. Такие появились в этом сезоне в коллекциях почти всех модных домов. Узкие и вытянутые - они словно созданы для того, чтобы носить в них хлебные багеты для ланчей. Но модницы, понятное дело, используют их по-другому.

Сейчас трудно определиться: на подиумах - одно, в магазинах - другое, а в соцсетях - модные инфлюенсеры предлагают третье (шепнем по секрету - именно то, за что им платят для рекламы). Но вот наши эксперты говорят о том, что еще до осени продержится тренд на серебряные и золотые вещи, а ближе к концу года ткани перерастут в парчу, будут востребованы бархат и вельвет.

Снова модно подчеркивать талию. Пояса - на кардиганах, куртках, жакетах, пальто и пуховиках. В моде джинсы и брюки с завышенной талией. Внизу - расклешенные. Модны и брюки с защипами и складками. Самые широкие джинсы называются "Марлен Дитрих" - по семь складок на штанинах. В моде - монохром, как в цвете, так и в ткани. "Джинс-он-джинс" - внизу - брюки, сверху - джинсовая рубашка. Кожа на коже - пиджак и юбка, а сверху - кожаный плащ. К концу года, правда, прогнозируют, что широкие джинсы потеснятся на модном пьедестале - вернутся "скинни", многие ждут этого возвращения с нетерпением. Для ультрамодников - драные-предранные джинсы, так же, как и стоптанная обувь, в тренде. Только вас могут перепутать с бомжами те, кто не в теме - опасайтесь!

Юбки

Снова новая длина. Недавно был хот-шик джинсовая юбка - в пол. Но сейчас модна средняя длина чуть ниже середины икры или чуть ниже колена. И для обычных юбок, и для джинсовых. Макси ушли, толком не попрощавшись. Узкие вещи и наряды в "облипочку" - закончилось их время.

Отходит спорт-шик. Но отдельные элементы спортивной одежды присутствуют. Сочетать их с классикой - и модники признают вас за своего. Но если наденете бомбер, брюки с лампасами и кроссовки на каблуках - от вас будет попахивать вчерашним днем.

Обувь

С джинсами сейчас все просто: чем рванее - тем моднее. Еще тенденция - высокая талия и клеш. Фото: Сергей Михеев

Пока живем без каблука. Отсутствие каблуков многим пришлось по вкусу. Тренд на удобство продолжается. Очень много балеток предлагают дизайнеры - как с квадратными, так и с узкими носами. Но обувь на платформе по-прежнему не выведет вас из рядов модников. Особенно если вы сочетаете ее с брюками клеш. Если же без каблуков никак, то узкий нос и открытая пятка - хит этого года.

Краски и цвета

На весну предлагают краски яркие. Много желтого, масляный цвет, голубой, салатовый и разбеленный зеленый. В целом палитра спокойная. На лето нужно приготовить и достать много белого. Обещан дизайнерами и персиковый цвет. Но он сложный и мало кому подходит.

Тренд последнего времени - эксперименты с оттенками. В моде также черно-белый: так, как будто бы вы - не в цветном кино. Бежевый тоже откладывать в сторону не стоит. Крупные цветочные принты украсят вас этом сезоне. Кстати, на неделе моды была цветочная коллекция бренда, которая разбила сердце одного из самых модных стилистов страны, ведущего программы "Модный приговор" Александра Рогова. О коллекции "Таинственный сад" бренда Sergey Sysoev Рогов написал в своих соцсетях: "Чем вам не Dries Van Noten?" Кто не в теме - Дрис Ван Нотен - один из самых крупных мировых дизайнеров.

Кстати

Скандал в Милане

На Неделе моды в Милане во время показа бренда шведского Avavav зрители забросали моделей мусором. В них летели пластиковые бутылки, пищевые обертки и прочие отходы. Оказалось, перформанс был аллюзией на онлайн-хейтеров, а цель показа - подавлять в себе ненависть, проявлять уважение к ближнему.

Но в какой-то момент что-то пошло не так. Мусор бросали специально нанятые актеры, однако затем к ним подключились и зрители. А когда дизайнер вышла из-за кулис, чтобы поклониться, член ее команды подбежал к ней и погрузил ее лицо в пирог.