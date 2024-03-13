Какие средства по уходу за телом абсолютно бесполезны

Если говорить о бьюти-уходе в целом, то его, условно, можно разделить на две группы. Это может быть методика, которая действительно дает омолаживающий эффект и устраняет визуальные дефекты. Но такие бьюти-ритуалы всегда очень затратны: по времени, финансам и энергетически. А есть другая группа — малоэффективные, но приятные процедуры, которые тоже несут определённую функцию. Ведь эмоциональная сторона бьюти-процесса очень важна, потому что получение положительных эмоций влечёт за собой улыбку и позитивный настрой. Всё это естественным образом продлевает молодость.

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Мы поговорили с Екатериной Анчиковой, приглашённым врачом-косметологом, дерматовенерологом для компании d’Alba о том, что совершенно бесполезно в уходе за собой, а на что следует потратить гораздо больше времени, чем один раз. Говорить о полной бесполезности уходовых процессов всё же нельзя, но, конечно, далеко не все средства и процедуры влияют на процесс производства коллагена, который является важнейшим для сохранения упругости кожи. Наряду с ними есть просто приятные и комфортные процедуры. Массаж Эта стимулирующая методика очень полезна, если она проводится курсом. Если ходить на массаж иногда, бессистемно, без чёткого графика последовательных процедур, то кроме приятных впечатлений от прикосновений рук массажиста никакого эффекта не будет. Даже интенсивный лимфодренажный или миостимулирующий однократный массаж не даст долговременного результата. Эффект, конечно, будет, но это не долговременный лифтинг и тонизация. Термальная вода Было время, когда все только и говорили о том, что надо постоянно орошать лицо термальной водой. В результате, через некоторое время стало понятно, что эффект свежести быстро проходит. К тому же, особого увлажнения спреинг не давал, потому что эта вода не фиксировалась долго на поверхности кожи лица, а испарялась, и в глубокие слои кожи эта влага не проходила. Поэтому нет никакого смысла активно использовать термальную воду в спрее для псевдо–увлажнения. Эффект на 5 минут не стоит своих денег. Единственный плюс — освежить лицо, если нет возможности умыться чистой водой. Иногда после использования термальной воды возникает ощущение бодрости. Но ни к омоложению, ни к увлажнению этот процесс отношения не имеет. Скрабы Даже на сегодняшний день, когда бьюти-индустрия предлагает множество процедур по бережному устранению роговых чешуек, многие обладательницы плотной кожи с расширенными порами используют скрабы в домашнем уходе. Но эти средства бесполезны с точки зрения улучшения качеств кожи. Потому что одномоментное удаление этих чешуек не даёт возможности сохранить эффект надолго и никак не способствует омоложению с пролонгируемым эффектом.

Лучше ухаживать за кожей при помощи поверхностных пилингов и гоммажей. Почему? Всё дело в том, что скраб имеет частички разного размера и острые края. И в результате, когда вы трёте поверхность кожи, создаются микроцарапины, на заживление которых тратится огромное количество биоэнергии. И суммарно получается неравномерный процесс «очищения»: где-то роговой слой стёрт сильнее, где-то слабее. Лучше использовать гоммаж с его мелкодисперсными частичками равного размера. А пилинги с АНА-кислотами не только равномерно удаляют верхний слой, но и стимулируют выработку коллагена и эластина. А это действительно способствует лифтингу кожи и уменьшению выраженности морщин. Антицеллюлитный крем Ни один крем с любыми активными компонентами не способен пройти целиком кожный барьер и попасть в подкожно-жировой слой. Таких средств ещё не придумали. Только инъекционные методики, в которых используются специальные компоненты с липолитическим и дефиброзирующим свойством могут уменьшить объёмы ПЖК, изменить её плотность и скорректировать рельеф поверхности. Да, безусловно, есть такие кремы, бальзамы и масла, которые используются совместно с плёночным покрытием в обертываниях, но это лишь для дегидратации верхних слоев. То есть, мы создаём условия, при которых идёт активная потеря влаги из кожи, но сама жировая прослойка от этого даже не уменьшается. Потому что жировая ткань очень гидрофильна, она легко теряет воду и легко её набирает. Уменьшению объёма жировой клетчатки помогает спорт, инъекционный липолиз и косметологические аппаратные методики.