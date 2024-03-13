Восемь кремов для кожи вокруг глаз, с которыми взгляд снова засияет

Убрать темные круги и отеки или устранить мимические морщины — с этими задачами справятся кремы для кожи вокруг глаз. Классные варианты с мощными формулами ищите в нашей подборке.

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Увлажняющая сыворотка с жидкими кристаллами Opti Crystal, Cosmedix

В формуле сыворотки растительные ингредиенты встречаются с продвинутыми бьюти-технологиями. Средство помогает коже притягивать влагу, а затем препятствует ее испарению, чем поддерживает гидробаланс. В итоге кожа остается подтянутой, а мимические морщины — менее выраженными.

Крем для кожи вокруг глаз, 3INA

Проверенная временем комбинация кофеина и гиалуроновой кислоты дает отпор возрастным изменениям и не самому здоровому образу жизни. Кофеин уменьшает отечность в зоне век, гиалуронка увлажняет и выравнивает тон кожи.

Крем для глаз Wakeup Call, Okolo

Крем для борьбы с мимическими морщинами содержит ворох активных компонентов. Главные звезды формулы — экстракты рейши, зеленого кофе и центеллы. Они повышают эластичность и упругость кожи, пока светоотражающие частицы маскируют темные круги под глазами.

Крем-контур для зоны вокруг глаз C-Vit, Sesderma

В основе крема — масло сладкого апельсина и витамин С. Компоненты активно устраняют следы усталости и мешки под глазами, сокращают морщины и «гусиные лапки». Для повышения эффективности вещества поместили в крошечные липосомы, которые усиливают проникающие способности крема.

Крем-гель для кожи вокруг глаз Blue Techni Liss Regard, Payot

Крем помогает быстро «освежить» взгляд за счет тонизирующих и увлажняющих компонентов. Он оказывает массажный эффект, чем нейтрализует отечность, и наполняет клетки влагой.

Крем для кожи вокруг глаз Bifida Biome Concentrate, ma:nyo

Крем для глаз Hydramemory, Comfort Zone

Крем с легкой текстурой и увлажняющей формулой быстро взбодрит кожу и вернет вам отдохнувший вид. Комбинация кофеина и пептидов нейтрализует отеки и темные круги, а экстракт кактуса опунции усилит защитные функции кожи, чтобы она лучше противостояла внешнему воздействию.

Коллаген-крем для кожи вокруг глаз, Librederm

Крем с коллаген-эластиновым комплексом восстанавливает эластичность кожи и увлажняет ее. Эффект усиливают растительные экстракты, которые убирают мелкие морщины и отеки.