Nissan GT-R 2025 года теперь имеет синий интерьер

<p><strong>Nissan</strong> анонсировала дебют <strong>GT-R</strong> модельного года 2025 в Японии, с началом продаж в июне. Основные обновления касаются версий <strong>Premium Edition T-spec и Track Edition</strong>, которые теперь оснащены технологиями от <strong>Nismo Special Edition</strong>, включая поршни, шатуны и коленвалы с оптимизированным балансом веса для улучшения отклика двигателя и сокращения задержки турбины. В этих моделях установлены алюминиевые пластины с именами их сборщиков и золотые пластины с серийными номерами шасси.</p><p>Версия <strong>Premium Edition</strong> предлагает уникальный синий интерьер <strong>Blue Heaven</strong> и стоит <strong>$105 400</strong>. Модель <strong>Pure Edition </strong>доступна за <strong>$97 700</strong>, в то время как самая эксклюзивная <strong>Nismo Special Edition</strong> оценена в<strong> $207 000</strong>, пишет <a href="https://speedme.ru/posts/id-64058-nissan-gt-r-2025-goda-poluchit-sinij-interer" target="_blank" rel="noopener">SPEEDME.RU</a>.</p><p><strong>Nissan</strong> уже начала принимать заказы на <strong>GT-R 2025 года</strong> на японском рынке, подчеркнув ограниченное количество выпускаемых автомобилей. Это подтверждает предположения о возможном окончании производства серии <strong>R35</strong> после этого года, как уже упоминалось в предыдущих отчетах. Конкретное количество автомобилей <strong>GT-R,</strong> которые будут выпущены для японского рынка в 2025 году, не уточняется, однако <strong>Mag-X</strong> утверждает, что будет произведено всего 1 500 единиц, в том числе 300 в версии <strong>Nismo.</strong> Согласно этому источнику, <strong>Nissan</strong> сообщила своим дилерам о прекращении производства суперкара из-за будущих проблем с поставкой определенных компонентов.</p>