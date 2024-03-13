Как подобрать аромамасла под свои потребности

Аромамасла можно использовать в качестве уходового средства для лица, делать с ними массаж, добавлять в воду при принятии ванны и даже наносить как духи. «Клопс» узнал у парфюмерного стилиста Анны Носовой, какие масла и для чего лучше подходят.

Какие бывают аромамасла

По словам специалиста, аромамасла разделяют на базовые и эфирные.

Базовые используют как основу для косметических средств. Но их можно наносить на кожу и в чистом виде. К ним относят:

масло календулы;

кокосовое;

авокадо;

жожоба;

ши;

аргановое.

Все эти масла хорошо увлажняют кожу, делая её более напитанной и сияющей. Также они являются хорошим проводником для базового ухода: нанесите средство перед дневным кремом, и он лучше впитается в кожу.

Эфирные масла — это летучие жидкие вещества с сильным характерным запахом, которые получают из стеблей, корней, цветков и листьев различных растений.

Основные действия эфирных масел

Выбирая масло, нужно чётко понимать свои потребности, подчеркнула Анна Носова.

«Например, эфирные масла ромашки и ветивера обладают иммуностимулирующим действием. То есть эти компоненты буквально будут работать на повышение иммунитета», — рассказывает парфюмерный стилист.

Масло имбиря хорошо стимулирует кровообращение. Его часто используют в косметологии, добавляя в уходовые маски.

Лаванда отличается противосудорожными и антибактериальными свойствами, также она помогает расслабиться. Мята используется как успокаивающее средство: особенно актуален такой эффект для проблемной кожи. Можно нанести это масло и на места укусов насекомых, чтобы избавиться от раздражения и зуда.

Масла чайного дерева и розмарина используются для лечения кожных заболеваний. Кроме того, розмарин применяют в борьбе с облысением.

Жасмин и сандал — отличные афродизиаки.

Все цитрусовые аромамасла имеют стимулирующий эффект, который поможет взбодриться и почувствовать себя лучше.

Как пользоваться эфирными маслами

Для массажа. Добавьте к обычному маслу (например, к кокосовому или оливковому) пару капель эфирного.

Для принятия ванны.

«Не добавляйте эфирное масло в чистом виде в воду — это может привести к аллергической реакции и раздражению кожи. Лучше всего смешать базовое и простое масло с парой капель эфирного», — пояснила Анна Носова.

Освежите сумку или помещение. Нанесите несколько капель эфирного масла на ватный диск и положите в сумочку или рюкзак.

Особенно полезно носить диск, смоченный в масле мяты или эвкалипта, в спортивной сумке: когда придёте на тренировку, эти ароматы помогут вам взбодриться и настроиться на занятия. Также вы можете ароматизировать комнату: добавляйте аромамасла в диффузор или в пульверизатор.

В качестве парфюма. Эфирные масла используют в составе духов, поэтому и вы можете поэкспериментировать с ароматами, нанеся небольшое количество на шею или запястья.

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